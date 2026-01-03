W skrócie Wiceprezydent Wenezueli Delcy Rodriguez, według sprzecznych doniesień miała opuścić kraj i udać się do Rosji, jednak Moskwa temu zaprzecza.

USA przeprowadziły operację wojskową w Wenezueli, podczas której pojmano Nicolasa Maduro i jego żonę.

Komentatorzy oraz politycy na świecie, w tym J.D. Vance, wyrażają opinie na temat amerykańskiej interwencji.

Delcy Rodriguez pełni urząd wiceprezydenta Wenezueli od 2018 roku. Jak informuje agencja Reuters, w obliczu amerykańskiej operacji w Caracas polityk opuściła kraj i przebywa w Rosji. Rosyjskie MSZ poinformowało, że minister Siergiej Ławrow przeprowadził rozmowę telefoniczną z wiceprezydent Rodriguez. Stwierdzono też, iż doniesienia o pobycie polityk w Rosji są fałszywe.

W opublikowanym komunikacie resort Ławrowa podkreślił, że Rosja opowiada się zatrzymaniem dalszej eskalacji działań w Wenezueli i znalezieniem wyjścia z sytuacji poprzez dialog. Kreml "stanowczo" wezwał też Amerykanów, by zrewidowali swoje stanowisko i uwolnili pojmanego lidera Wenezueli Nicolasa Maduro oraz jego żonę, nazywając go "legalnym prezydentem suwerennego kraju".

Media: Wiceprezydent Wenezueli w Rosji, przewodniczący parlamentu został w kraju

Zaznajomione ze sprawą trzy źródła przekazały agencję Reutera, że w Wenezueli ciągle przebywa przewodniczący Zgromadzenia Narodowego, brat pani wiceprezydent, Jorge Rodriguez. Nie ujawniono jednak dokładnego miejsca jego pobytu.

Delcy Rodriguez w sobotę zabrała głos po porwaniu Nicolasa Maduro i jego żony. W wiadomości audio na antenie państwowej telewizji domagała się dowodów życia przywódcy i jego żony Cilii.

Atak USA w Wenezueli. J.D. Vance: Brawo dla naszych dzielnych żołnierzy

Operację sił zbrojnych USA w Wenezueli skomentował J.D. Vance. "Prezydent (Trump - red.) zaproponował wiele rozwiązań, ale przez cały czas trwania procesu jasno dawał do zrozumienia, że handel narkotykami musi się skończyć, a skradziona ropa musi zostać zwrócona Stanom Zjednoczonym" - napisał na platformie X.

"Maduro jest kolejną osobą, która odkryła, że prezydent Trump mówi poważnie. Brawo dla naszych dzielnych żołnierzy sił specjalnych, którzy przeprowadzili naprawdę imponującą operację" - przekazał wiceprezydent USA.

Nicolas Maduro pojmany. Operacja sił specjalnych USA w Wenezueli

USA przeprowadziły ataki na Wenezuelę w sobotni poranek po wcześniejszych wielokrotnych groźbach wdrożenia operacji lądowych.

Wśród zaatakowanych celów były prawdopodobnie Fort Tiuna w Caracas, gdzie mieści się resort obrony, baza lotnicza La Carlota oraz szkoła wojskowa w mieście La Guaira. Władze Wenezueli przekazały, że na celowniku USA znalazły się także obiekty cywilne.

Nicolas Maduro i jego żona, Cilia Flores, zostali oskarżeni w Sądzie Okręgowym Południowego Dystryktu Nowego Jorku - przekazała prokurator generalna Stanów Zjednoczonych. "Wkrótce spotka ich pełen gniew amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości na amerykańskiej ziemi" - dodała Pamela Bondi.

