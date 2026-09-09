W skrócie Według notatki wywiadowczej ujawnionej przez "The Telegraph" weterani brytyjskiej jednostki SAS mieli szkolić Rosjan do walki z Ukrainą.

Byli członkowie sił specjalnych z Wielkiej Brytanii i Australii mieli otrzymać propozycje pracy jako instruktorzy w ośrodkach treningowych w Bułgarii i Serbii, w których w 2025 r. wciąż szkoleni byli Rosjanie.

Firma Alfa Metal, wskazywana jako organizator szkoleń, zaprzeczyła jakimkolwiek powiązaniom z brytyjskimi siłami specjalnymi oraz zatrudnianiu weteranów SAS.

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Jak podaje "The Telegraph", w sprawozdaniu sporządzonym dla agencji wywiadowczych Sojuszu Pięciorga Oczu (tajnego porozumienia USA, Wielkiej Brytanii, Kanady, Australii i Nowej Zelandii - red.) stwierdzono z "dużą pewnością", że zachodni weterani wojskowi zostali zwerbowani do szkolenia obywateli Rosji, w tym "aktywnych żołnierzy".

Dziennik podkreśla, że zgodnie z prawem brytyjskim i australijskim nielegalne jest wykorzystywanie doświadczenia zdobytego przez byłych członków sił specjalnych do pomocy obcemu państwu.

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Dziennikowi udało się ustalić, że dwaj byli członkowie australijskich sił specjalnych oraz czynny rezerwista otrzymali propozycję objęcia funkcji instruktorów w obozach szkoleniowych zlokalizowanych w Bułgarii i Serbii.

Taka informacja pojawiła się w notatce opracowanej dla Australijskiej Tajnej Służby Wywiadowczej (ASIS). Klientami wskazanych ośrodków treningowych mieli być Rosjanie.

Jeden z obozów wojskowych znajduje się w bułgarskiej miejscowości Meżdeni. Organizator szkolenia - firma Alfa Metal - oferuje zatrudnienie osobom "różnego pochodzenia".

Mowa o instruktorach wywodzących się z brytyjskiej SAS, Australijskiego Pułku Komandosów, amerykańskich sił policyjnych oraz jednostki Navy SEALs (elitarne siły specjalne Marynarki Wojennej USA - red.).

W ośrodku można przejść między innymi szkolenie z zakresu sił specjalnych i zaawansowany kurs snajperski. Zainteresowani tego rodzaju treningami mają być w teorii członkowie prywatnych przedsiębiorstw wojskowych i pracownicy firm ochroniarskich.

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Tymczasem z uzyskanej przez "The Telegraph" notatki wynika, że po dokonaniu pełnoskalowej inwazji na Ukrainę ośrodek wciąż przyjmował na szkolenia Rosjan, którzy brali udział w kursach "zaawansowanej walki w zwarciu".

Podczas wywiadów przeprowadzanych z weteranami sił specjalnych wyszło na jaw, że w 2025 r. rosyjscy żołnierze nadal brali udział w szkoleniach.

Sześć miesięcy temu Alfa Metal opublikowała ogłoszenie, w którym poszukiwała "obywatela Wielkiej Brytanii z bogatym doświadczeniem operacyjnym i potwierdzonymi umiejętnościami szkoleniowymi".

W komunikacie dodano, że obecnie firma poszukuje "doświadczonego instruktora SAS". Logo brytyjskich sił umieszczono również na stronie internetowej Alfa Metal, w sekcji poświęconej szkoleniowcom.

Alfa Metal związana z rosyjską firmą? "Nieporozumienie z podobieństwa nazw"

W odpowiedzi na pytanie dziennika firma Alfa Metal zaprzeczyła, jakoby kiedykolwiek zatrudniała weteranów SAS i przekazała, że nie jest w żaden sposób powiązana z brytyjskimi siłami specjalnymi.

Zarzuty określono mianem "fałszywych", a rzecznik przedsiębiorstwa stwierdził ponadto, że od czasu pełnoskalowej inwazji w 2022 r. w ośrodkach nie są szkoleni żadni Rosjanie.

Tymczasem, jak czytamy, Alfa Metal może współpracować z firmą Alfa Region, która reklamuje wspomniane kursy na swojej stronie internetowej. To rosyjska prywatna firma ochroniarska z siedzibą w Petersburgu.

Rzecznik Alfa Metal oświadczył, że przedsiębiorstwa nie są w żaden sposób powiązane, a podejrzenia o ich współpracy są "nieporozumieniem", które wynika z "podobieństwa nazw niezależnych podmiotów prawnych".

Źródło: "The Telegraph"



