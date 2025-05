Media: Ważny doradca Trumpa traci stanowisko. Pokłosie głośnej afery

Informacje o planowanym odwołaniu Waltza pojawiały się w mediach od kilku tygodni, jednak dotychczas Biały Dom zaprzeczał doniesieniom. Sam Trump bronił swojego doradcy nazywając go "dobrym człowiekiem", który "dostał nauczkę".

Przypomnijmy, że Mike Waltz omyłkowo zaprosił do grupowego czatu z udziałem urzędników na najwyższym szczeblu redaktora naczelnego pisma "The Atlantic" Jeffreya Goldberga. Dziennikarz, który mógł śledzić dyskusję i miał wgląd do szczegółowych planów uderzenia na cele Hutich na dwie godziny przed nim.