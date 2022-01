Media: W Hiszpanii Państwo Islamskie werbuje kobiety i migrantów

Jednocześnie Państwo Islamskie (IS) daje szereg rekomendacji, mających na celu podżeganie do terroryzmu.

Według dziennika "La Razon" zamachy terrorystyczne w Europie były przeprowadzone przez infiltrowanych wśród imigrantów dżihadystów, np. ataki w Paryżu z 2015 r. czy na bazylikę w Nicei z 2020 r. W ostatnim czasie policja hiszpańska trzykrotnie przechwyciła i uniemożliwiła próby infiltracji bojowników islamskich w Hiszpanii.

W swojej publikacji IS podkreśla, że "podżeganie do dżihadu jest powinnością i nakazem, jaki Bóg wskazał Swojemu Prorokowi w celu nakłaniania wiernych do walki i zachęcania do niej".

"Jego troską jest walczyć z nieprzyjaciółmi" - napisano. Potencjalnych kandydatów zapewnia się, że ich wola i pomoc Allaha wystarczą do osiągnięcia celu. IS wzywa także do udziału kobiet w atakach terrorystycznych.