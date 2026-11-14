W skrócie Administracja Donalda Trumpa planuje mniejszą, niż zakładano redukcję żołnierzy USA w Europie, która może wynieść około pięciu tysięcy wojskowych zamiast początkowych 25 tysięcy.

Decyzja o ograniczeniu skali wycofywania wojsk ma wynikać m.in. z faktu, że Stany Zjednoczone pozytywnie oceniają zwiększone wydatki państw NATO na obronność.

Ostateczne rekomendacje dotyczące przyszłości amerykańskiego kontyngentu mają zostać przekazane prezydentowi Donaldowi Trumpowi przez sekretarza obrony 1 grudnia.

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O sprawie poinformował Bloomberg, powołując się na anonimowych informatorów. Z informacji, do których dotarła agencja, wynika, że cięcia administracji Donalda Trumpa, mające na celu ograniczenie liczebności około 80 tys. żołnierzy amerykańskich w Europie, będą mniejsze, niż pierwotnie zakładano. Stanowi to "zmianę dotychczasowego stanowiska".

Kraje NATO obawiały się wcześniej, że Stany Zjednoczone mogą zmniejszyć liczebność swojej armii na Starym Kontynencie o około 25 tys. żołnierzy. Obecnie jednak bardziej prawdopodobne jest przeprowadzenie mniejszej redukcji. To ze względu na fakt, że USA "przychylnie patrzą na zwiększone wydatki NATO na obronę".

Redukcja wojsk USA w Europie. Największe zmiany mogą odczuć Niemcy

Bloomberg podał, że kierownictwo Pentagonu zdało sobie sprawę, jak bardzo armia amerykańska polega na siłach rozmieszczonych w całej Europie. Pomagają bowiem one demonstrować amerykańską siłę, tym bardziej w dobie napięć na Bliskim Wschodzie.

Jeden z informatorów agencji ujawnił, że obecnie sojusznicy USA spodziewają się ogólnej redukcji liczebności żołnierzy na Starym Kontynencie o około pięć tysięcy. Ostateczna decyzja należy jednak do Donalda Trumpa, który kilkukrotnie krytykował europejskich sojuszników za to, że nie pomagają USA i Izraelowi w wojnie z Iranem.

Do sprawy odniósł się na początku miesiąca główny wysłannik Donalda Trumpa przy NATO Matt Whitaker, który podkreślił, że "nie spodziewa się wielkiej redukcji". - Mamy tu mnóstwo zasobów, które są dokładnie tam, gdzie ich potrzebujemy - mówił.

Większość zmian będzie dotyczyć Niemczech, gdzie stacjonuje największy amerykański kontyngent. Wschodnia flanka - jak podał Bloomberg - zostanie z kolei wzmocniona, a kraje graniczące z Rosją pokryją część kosztów.

Armia USA w Europie. Ostateczną decyzję podejmie Donald Trump

Jeden z urzędników Pentagonu, na którego powołuje się agencja, poinformował, że przegląd wojsk w Europie "jest w toku i na razie nie ma nic więcej do ogłoszenia".

Raport na temat proponowanych zmian ma przedstawić sekretarzowi obrony USA Pete'owi Hegsethowi podsekretarz obrony do spraw politycznych Elbridge Colby. Oczekuje się, że ostateczne rekomendacje Hegseth przekaże Trumpowi 1 grudnia.

Przypomnijmy, że Kongres uchwalił w zeszłym roku ustawę ograniczającą możliwości Departamentu Obrony w zakresie redukcji liczebności wojsk w Europie.

Pentagonowi uniemożliwiono w ten sposób zmniejszenie liczebności wojsk poniżej 76 tys., pozbycie się baz lub wycofanie ważnego sprzętu bez konsultacji z sojusznikami i przeprowadzenia szczegółowej analizy ryzyka.

Źródło: Bloomberg



