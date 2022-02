Media: USA upublicznią plan rosyjskiej prowokacji. "Pretekst do inwazji"

Świat

Jak podają dzienniki "Washington Post" i "New York Times", rząd USA planuje upublicznić informacje o rosyjskiej prowokacji. Miałby on obejmować sfabrykowany i nagrany atak wojsk ukraińskich na Rosję lub rosyjskojęzycznych Ukraińców. Celem prowokacji miałoby być stworzenie pretekstu do inwazji.

Zdjęcie Media: USA upublicznią plan rosyjskiej prowokacji, która miałaby dać pretekst do ataku na Ukrainę / HANDOUT HANDOUT / East News