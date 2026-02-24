W skrócie Brytyjski dziennik "The Telegraph" ujawnia, że rosyjskie służby wywiadowcze nabywają nieruchomości w Europie Zachodniej w pobliżu strategicznych obiektów wojskowych i infrastruktury cywilnej.

Zakupione nieruchomości mają umożliwić prowadzenie inwigilacji, sabotażu i potencjalnych działań zbrojnych, co potwierdzają informacje od oficerów wywiadu z kilku krajów europejskich.

Działania Rosjan obejmują również zakupy przez Rosyjski Kościół Prawosławny oraz budowę obiektów blisko baz wojskowych, przy czym państwa takie jak Finlandia czy Norwegia zaostrzyły przepisy dotyczące nabywania nieruchomości.

Gazeta powołuje się na ustalenia obecnych i byłych oficerów trzech europejskich agencji wywiadowczych, którzy ostrzegają, że Moskwa nabywa domki letniskowe, mieszkania, magazyny, a nawet całe wyspy w pobliżu strategicznych obiektów wojskowych i infrastruktury cywilnej.

Celem tych zakupów - według wywiadu - jest możliwość przeprowadzenia działań w tzw. szarej strefie, które paraliżowałyby transport, komunikację i sieci energetyczne, utrudniając przy tym reakcję NATO.

Fińska wyspa oblężona przez Rosjan. "Budynki przypominające koszary"

"The Telegraph" podkreśla, że takie działania mają być trudne do przypisania i wywołują obawy o bezpieczeństwo Wielkiej Brytanii. Służby wywiadowcze monitorowały m.in. podejrzane zakupy nieruchomości w pobliżu siedziby MI6 w Londynie, ambasady USA, a także potencjalnie w okolicach bazy okrętów podwodnych Trident w Szkocji oraz linii kabli podmorskich w Szetlandach.

Jako przykład "spektakularnej" operacji gazeta podaje wyspę Sakkiluoto w Finlandii. W 2018 roku firma Airiston Helmi nabyła tam kilkanaście nieruchomości w pobliżu kluczowych tras morskich i infrastruktury telekomunikacyjnej.

Fińskie służby odkryły na wyspie dziewięć pomostów, lądowisko dla helikopterów, kamery i czujniki ruchu, budynki przypominające koszary oraz zaawansowany sprzęt komunikacyjny. Właściciel, Rosjanin Paweł Mielnikow, został skazany za oszustwo na wyrok w zawieszeniu.

Jednak od czasu inwazji na UkrainęKreml porzucił tak spektakularne projekty, skupiając się na mniejszych obiektach w całej Europie, które mogą pełnić rolę punktów nasłuchu, magazynów broni lub kwater dla agentów. Podobne działania wykryto w Norwegii, Szwecji, Grecji, Włoszech, Szwajcarii, a także w Londynie, Paryżu i Genewie.

Rosjanie korzystają z luk prawnych. "Zagrożenie dla bezpieczeństwa europejskiego"

Gazeta zwraca też uwagę, że Rosyjski Kościół Prawosławny kupował nieruchomości w pobliżu baz wojskowych i radarów w Norwegii i Szwecji. W szwedzkim Västerås, blisko strategicznego lotniska wybudowano kościół, którego ksiądz otrzymał medal od rosyjskiego SVR, głównej cywilnej agencji wywiadowczej.

Eksperci cytowani przez "The Telegraph" ostrzegają, że zagrożenie jest poważne, a odpowiedź europejskich państw jest fragmentaryczna. Mimo że Finlandia, Łotwa, Litwa i Norwegia zaostrzyły przepisy dotyczące nabywania nieruchomości przez Rosjan, w wielu krajach pozostają luki prawne, a współpraca wywiadowcza między państwami jest ograniczona.

Według analityków, strategia Rosji różni się od działań Chin, które koncentrują się raczej na długoterminowej inwigilacji i zbieraniu danych w pobliżu węzłów komunikacyjnych i centrów danych. W przypadku Rosji zagrożenie jest bardziej bezpośrednie i obejmuje możliwość przeprowadzenia skoordynowanych ataków z wcześniej przygotowanych nieruchomości.

Jak zauważa Charly Salonius-Pasternak, szef Nordic West Office w Helsinkach, "to, co jeszcze 15 lat temu wyglądało jak scenariusz z filmu, dziś stało się realnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa europejskiego".

Źródło: "The Telegraph"

