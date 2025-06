Gazeta powołała się na trzy osoby, zaznajomione z przebiegiem tych rozmów. Według nich Trump miał zatwierdzić plany ataku na Iran we wtorek.

W środę Trump odniósł się do rozważań na temat potencjalnego uderzenia na Iran podczas spotkania z piłkarzami Juventusu FC w Gabinecie Owalnym z okazji odbywających się w USA Klubowych Mistrzostw Świata.

Trump nie podjął ostatecznej decyzji. "Lubi czekać do ostatniej sekundy"

Trump wyraził przekonanie, że gdyby Teheran wszedł w posiadanie broni atomowej, użyłby jej, dlatego nie może na to pozwolić.

- Ja nie chcę walczyć. Nie zamierzam walczyć. Ale jeśli jest wybór między walką, a posiadaniem przez nich broni jądrowej, musisz zrobić to, co musisz. Ale może nie będziemy musieli walczyć - stwierdził Trump, odnosząc się do sprzeciwu wobec ataku na Iran wśród jego zwolenników, w tym m.in. kontrowersyjnego publicysty Tuckera Carlsona.