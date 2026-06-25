W skrócie Donalda Trumpa i senatorów republikanów poróżniła rezolucja dotycząca wycofania się z konfliktu w Iranie, co wywołało sprzeczkę podczas spotkania na Kapitolu.

Trump wdał się w konflikt z senatorem Billem Cassidym oraz skrytykował innych senatorów. Według mediów atmosfera była napięta.

Prezydent USA po spotkaniu zaprzeczył kłótni i zadeklarował jedność w partii.

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O zdarzeniu poinformowała stacja telewizyjna MS NOW. Z jej relacji wynika, żeDonald Trump wdał się w kłótnię podczas lunchu z senatorami republikanów na Kapitolu. Spotkanie zostało opisane przez inne media jako "napięte".

Amerykański prezydent skonfrontował się przede wszystkim z Billem Cassidym. Do sprzeczki między politykami doszło na tle niedawnego porozumienia między USA a Iranem. Jak podało źródło zaznajomione ze sprawą, Cassidy w pewnym momencie zaczął "krzyczeć na prezydenta" i zarzucił mu, że wojna na Bliskim Wschodzie "była błędem".

Trump pokłócił się z senatorami na Kapitolu. Poszło o wojnę z Iranem

Cassidy powiedział reporterom, że wymiana zdań rozpoczęła się, gdy Trump zapytał zebranych, dlaczego ktokolwiek miałby głosować za rezolucją w sprawie wycofania się z konfliktu z Iranem. Senator powiedział, że zapytał Trumpa, czy naprawdę chce poznać odpowiedź na to pytanie. Amerykański prezydent powiedział, że tak.

W dalszej części sprzeczki - według dwóch źródeł - Donald Trump miał nazwać republikanina "wariatem". Z kolei sam Cassidy zwracał się do prezydenta per "brachu", co spotkało się ze stanowczym sprzeciwem Trumpa.

Ostatecznie sytuację załagodzić postanowił lider większości w Senacie John Thune. Przyłączyli się do niego inni senatorowie, którzy po cichu zachęcali Cassidy'ego, aby ten usiadł i się uspokoił.

- Nie przepraszam za to, że sprzeciwiłem się prezydentowi, próbując domagać się udostępniania Senatowi i Amerykanom większej ilości informacji - powiedział Cassidy po spotkaniu.

- Będę bronił obywateli amerykańskich, nawet jeśli będę rozmawiał z prezydentem - kontynuował.

Trump poświęcił spotkanie na krytykę senatorów. Później oświadczył, że partia jest zjednoczona

Do starć doszło również z innymi politykami republikanów, w tym z senatorem Dave'em McCormickiem. Serwis Punchbowl News podał, że krytyka Trumpa w kierunku senatorów pochłonęła 90 proc. spotkania.

Prezydent USA po lunchu zaprzeczył jednak doniesieniom na temat kłótni i powiedział dziennikarzom, że partia jest "bardzo zjednoczona". Mimo to przyznał, że "nie lubi kilku ludzi, ale to w porządku, bo wiadomo, kim oni są".

Donald Trump oświadczył przy okazji, że "Iran jest bardzo miły". Ponadto - jak wynika z jego relacji - Teheran ma "zgadzać się na wszystko", czego chce, "bo muszą".

Napięcia między Trumpem a republikańskimi senatorami. W tle decyzje prezydenta

Stacja MS NOW zwróciła uwagą, że do spotkania doszło w "trudnym, ale przełomowym momencie w relacjach Trumpa z republikańskimi senatorami". W ostatnich tygodniach ustawodawcy z partii prezydenta Stanów Zjednoczonych wykazali się bowiem większą gotowością do kwestionowania decyzji przywódcy, krytykując przy tym jego działania w Iranie.

Trump ponadto miał zirytować republikanów swoimi pochopnymi decyzjami, które wielokrotnie niweczyły plany partii w Kapitolu. Amerykański prezydent zaskoczył też kolegów z ugrupowania chaotyczną treścią swoich wystąpień i nieregularnym czasem podejmowania decyzji.

Jako przykład stacja podała między innymi nagłe odwołanie ceremonii podpisania ponadpartyjnej ustawy o mieszkalnictwie, żądając, by republikanie przegłosowali ustawę SAVE America Act, zakładającą m.in. obowiązek potwierdzenia obywatelstwa USA przy rejestracji na wybory i dokumentu ze zdjęciem przy głosowaniu.

Źródła: MS NOW, Punchbowl News





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