Media: Trump starł się z senatorami republikanów. Poszło o wojnę z Iranem
Donald Trump pokłócił się z senatorami republikanów podczas spotkania na Kapitolu - poinformowały amerykańskie media. Do sprzeczki doszło na tle rezolucji nakazującej prezydentowi wycofanie się z konfliktu w Iranie. Jeden z senatorów wprost zarzucił przywódcy, że "wojna była błędem". Po spotkaniu Trump zaprzeczył, że doszło do kłótni.
W skrócie
- Donalda Trumpa i senatorów republikanów poróżniła rezolucja dotycząca wycofania się z konfliktu w Iranie, co wywołało sprzeczkę podczas spotkania na Kapitolu.
- Trump wdał się w konflikt z senatorem Billem Cassidym oraz skrytykował innych senatorów. Według mediów atmosfera była napięta.
- Prezydent USA po spotkaniu zaprzeczył kłótni i zadeklarował jedność w partii.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie
O zdarzeniu poinformowała stacja telewizyjna MS NOW. Z jej relacji wynika, żeDonald Trump wdał się w kłótnię podczas lunchu z senatorami republikanów na Kapitolu. Spotkanie zostało opisane przez inne media jako "napięte".
Amerykański prezydent skonfrontował się przede wszystkim z Billem Cassidym. Do sprzeczki między politykami doszło na tle niedawnego porozumienia między USA a Iranem. Jak podało źródło zaznajomione ze sprawą, Cassidy w pewnym momencie zaczął "krzyczeć na prezydenta" i zarzucił mu, że wojna na Bliskim Wschodzie "była błędem".
Trump pokłócił się z senatorami na Kapitolu. Poszło o wojnę z Iranem
Cassidy powiedział reporterom, że wymiana zdań rozpoczęła się, gdy Trump zapytał zebranych, dlaczego ktokolwiek miałby głosować za rezolucją w sprawie wycofania się z konfliktu z Iranem. Senator powiedział, że zapytał Trumpa, czy naprawdę chce poznać odpowiedź na to pytanie. Amerykański prezydent powiedział, że tak.
W dalszej części sprzeczki - według dwóch źródeł - Donald Trump miał nazwać republikanina "wariatem". Z kolei sam Cassidy zwracał się do prezydenta per "brachu", co spotkało się ze stanowczym sprzeciwem Trumpa.
Ostatecznie sytuację załagodzić postanowił lider większości w Senacie John Thune. Przyłączyli się do niego inni senatorowie, którzy po cichu zachęcali Cassidy'ego, aby ten usiadł i się uspokoił.
- Nie przepraszam za to, że sprzeciwiłem się prezydentowi, próbując domagać się udostępniania Senatowi i Amerykanom większej ilości informacji - powiedział Cassidy po spotkaniu.
- Będę bronił obywateli amerykańskich, nawet jeśli będę rozmawiał z prezydentem - kontynuował.
Trump poświęcił spotkanie na krytykę senatorów. Później oświadczył, że partia jest zjednoczona
Do starć doszło również z innymi politykami republikanów, w tym z senatorem Dave'em McCormickiem. Serwis Punchbowl News podał, że krytyka Trumpa w kierunku senatorów pochłonęła 90 proc. spotkania.
Prezydent USA po lunchu zaprzeczył jednak doniesieniom na temat kłótni i powiedział dziennikarzom, że partia jest "bardzo zjednoczona". Mimo to przyznał, że "nie lubi kilku ludzi, ale to w porządku, bo wiadomo, kim oni są".
Donald Trump oświadczył przy okazji, że "Iran jest bardzo miły". Ponadto - jak wynika z jego relacji - Teheran ma "zgadzać się na wszystko", czego chce, "bo muszą".
Napięcia między Trumpem a republikańskimi senatorami. W tle decyzje prezydenta
Stacja MS NOW zwróciła uwagą, że do spotkania doszło w "trudnym, ale przełomowym momencie w relacjach Trumpa z republikańskimi senatorami". W ostatnich tygodniach ustawodawcy z partii prezydenta Stanów Zjednoczonych wykazali się bowiem większą gotowością do kwestionowania decyzji przywódcy, krytykując przy tym jego działania w Iranie.
Trump ponadto miał zirytować republikanów swoimi pochopnymi decyzjami, które wielokrotnie niweczyły plany partii w Kapitolu. Amerykański prezydent zaskoczył też kolegów z ugrupowania chaotyczną treścią swoich wystąpień i nieregularnym czasem podejmowania decyzji.
Jako przykład stacja podała między innymi nagłe odwołanie ceremonii podpisania ponadpartyjnej ustawy o mieszkalnictwie, żądając, by republikanie przegłosowali ustawę SAVE America Act, zakładającą m.in. obowiązek potwierdzenia obywatelstwa USA przy rejestracji na wybory i dokumentu ze zdjęciem przy głosowaniu.
Źródła: MS NOW, Punchbowl News