W skrócie Donald Trump zapowiedział gotowość do spotkania z Władimirem Putinem bez warunku wcześniejszego spotkania prezydenta Rosji z Wołodymyrem Zełenskim.

Termin wprowadzenia nowych sankcji wobec Rosji pozostaje niejasny, a Trump sugeruje, że to od Putina zależą dalsze ruchy.

Trwają przygotowania do ewentualnego spotkania przywódców USA, Rosji i Ukrainy, a wysłannik Trumpa rozmawiał zarówno z Putinem, jak i z doradcami ds. bezpieczeństwa krajów NATO.

Donald Trump zapytany, czy Putin powinien spotkać się z Zełenskim zanim spotka się z nim samym, odpowiedział wprost: Nie, nie musi. Oświadczenie prezydenta USA, które zaprzecza wcześniejszym doniesieniom Politico i dziennika "New York Post", pojawiło się niedługo po potwierdzeniu przez stronę rosyjską informacji o planowanym spotkaniu na najwyższym szczeblu między Władimirem Putinem a Donaldem Trumpem.

Wcześniej Trump dał Moskwie czas do piątku na osiągnięcie zawieszenia broni w Ukrainie lub poniesienie nowych sankcji. Jednak zapytany przez dziennikarzy w Gabinecie Owalnym, czy termin ten nadal obowiązuje, amerykański przywódca nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi.

- To zależy od (Putina - red.) - powiedział Trump. - Zobaczymy, co ma do powiedzenia - dodał.

Wojna w Ukrainie. Może dojść do spotkania Trump - Putin - Zełenski

Jak informowała administracja Trumpa, po spotkaniu prezydentów USA i Rosji może nastąpić kolejne, tym razem z udziałem głów trzech państw: USA, Rosji i Ukrainy. Plany te zrodziły się w okolicach wizyty specjalnego wysłannika USA w Rosji.

Steve Witkoff spotkał się z Putinem w środę w Moskwie. Po rozmowie Trump ocenił, że spotkanie było bardzo owocne i poczyniono wielkie postępy.

Ukraina-Rosja. Specjalny wysłannik Trumpa w Moskwie. Witkoff przekaże szczegóły wizyty

Z kolei sam Witkoff po powrocie do kraju przeprowadził długą i szczegółową rozmowę z doradcami ds. bezpieczeństwa Ukrainy i krajów NATO, o czym poinformował w czwartek wieczorem prezydent Ukrainy. Zełenski przekazał, że podczas rozmowy nie zdążono omówić wszystkich kwestii, dlatego będzie ona kontynuowana w piątek. - Wciąż pozostaje wiele do zrobienia - dodał.

Wcześniej amerykański portal Axios podał, że Witkoff ma tego dnia podczas wideokonferencji poinformować wysokich rangą przedstawicieli władz Ukrainy, Finlandii, Francji, Niemiec, Włoch i W. Brytanii o przebiegu jego spotkania z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.

