Media: Topnieją zapasy amerykańskiej broni. Waszyngton ostrzegł Polskę
Polska znalazła się na liście krajów, które odczują konsekwencje wojny, prowadzonej przez USA na Bliskim Wschodzie. Amerykańskie zapasy broni kurczą się w związku z operacją prowadzoną przeciwko Iranowi, co spowoduje duże opóźnienia dostaw uzbrojenia - donosi "Financial Times".
W skrócie
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Waszyngton ostrzegł europejskich sojuszników, w tym Wielką Brytanię, Polskę, Litwę i Estonię, o spodziewanych dużych opóźnieniach w dostawach amerykańskiej broni, ponieważ wojna z Iranem wyczerpuje zapasy - poinformował w piątek "Financial Times".
Przedstawiciele USA już wcześniej uprzedzali państwa europejskie, że dostawy niektórych systemów uzbrojenia opóźnią się w związku z wyczerpywaniem się amerykańskich zapasów z powodu wojny prowadzonej na Bliskim Wschodzie.
Amerykański sekretarz stanu Marco Rubio pod koniec marca nie wykluczył przekierowania dostaw broni zakupionej przez państwa NATO dla Ukrainy na własne potrzeby USA.
W połowie kwietnia Reuters podał, że opóźnienia w dostawach uzbrojenia z USA dotkną kilku państw europejskich, w tym krajów regionu bałtyckiego i Skandynawii.
Część broni została zakupiona w ramach programów Foreign Military Sales (FMS) oraz Priority Ukraine Requirements List (PURL).
Ograniczenia eksportowe miały dotyczyć głównie rakiet do systemów obrony powietrznej Patriot, których zapasy szybko zużyły się w związku z irańskimi ostrzałami państw Bliskiego Wschodu i baz wojskowych USA w regionie.
USA potwierdza sprzedaż broni bliskowschodnim sojusznikom
Od 2027 r. powinny rozpocząć się dostawy z USA do Polski sześciu baterii przeciwlotniczych Patriot, które zostały zakontraktowane jesienią 2023 r. Polska złożyła również zamówienia na pociski powietrze-powietrze AMRAAM oraz systemów artylerii rakietowej HIMARS.
Tymczasem, jak informują media, Departament Stanu USA potwierdził w piątek sprzedaż bliskowschodnim sojusznikom - Izraelowi, Katarowi, Kuwejtowi i Zjednoczonym Emiratom Arabskim - uzbrojenia o łącznej wartości ponad 8,6 mld dolarów.