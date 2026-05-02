W skrócie Waszyngton poinformował europejskie kraje, w tym Polskę, o spodziewanych opóźnieniach w dostawach amerykańskiej broni z powodu wojny z Iranem - donosi "Financial Times".

Opóźnienia w dostawach były zapowiadane już wcześniej, o czym informował Reuters.

Departament Stanu USA potwierdził sprzedaż broni bliskowschodnim sojusznikom o wartości ponad 8,6 mld dolarów.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Waszyngton ostrzegł europejskich sojuszników, w tym Wielką Brytanię, Polskę, Litwę i Estonię, o spodziewanych dużych opóźnieniach w dostawach amerykańskiej broni, ponieważ wojna z Iranem wyczerpuje zapasy - poinformował w piątek "Financial Times".

"Financial Times": Opóźnienia w dostawach broni z USA. Na liście państw Polska

Przedstawiciele USA już wcześniej uprzedzali państwa europejskie, że dostawy niektórych systemów uzbrojenia opóźnią się w związku z wyczerpywaniem się amerykańskich zapasów z powodu wojny prowadzonej na Bliskim Wschodzie.

Amerykański sekretarz stanu Marco Rubio pod koniec marca nie wykluczył przekierowania dostaw broni zakupionej przez państwa NATO dla Ukrainy na własne potrzeby USA.

W połowie kwietnia Reuters podał, że opóźnienia w dostawach uzbrojenia z USA dotkną kilku państw europejskich, w tym krajów regionu bałtyckiego i Skandynawii.

Część broni została zakupiona w ramach programów Foreign Military Sales (FMS) oraz Priority Ukraine Requirements List (PURL).

Ograniczenia eksportowe miały dotyczyć głównie rakiet do systemów obrony powietrznej Patriot, których zapasy szybko zużyły się w związku z irańskimi ostrzałami państw Bliskiego Wschodu i baz wojskowych USA w regionie.

USA potwierdza sprzedaż broni bliskowschodnim sojusznikom

Od 2027 r. powinny rozpocząć się dostawy z USA do Polski sześciu baterii przeciwlotniczych Patriot, które zostały zakontraktowane jesienią 2023 r. Polska złożyła również zamówienia na pociski powietrze-powietrze AMRAAM oraz systemów artylerii rakietowej HIMARS.

Tymczasem, jak informują media, Departament Stanu USA potwierdził w piątek sprzedaż bliskowschodnim sojusznikom - Izraelowi, Katarowi, Kuwejtowi i Zjednoczonym Emiratom Arabskim - uzbrojenia o łącznej wartości ponad 8,6 mld dolarów.

