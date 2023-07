Informację o szokującej przesyłce, która miała trafić do Pałacu Elizejskiego w Paryżu, podał francuski prawicowy tygodnik "Valeurs actuelles". Autor tekstu, Amaury Brelet, powołuje się z kolei na źródła w krajowej służbie bezpieczeństwa.

Szokująca przesyłka w Pałacu Elizejskim. Medialne doniesienia

Amputowany ludzki palec miał trafić do oficjalnej rezydencji prezydenta Francji Emmanuela Macrona 9 lub 10 lipca. Tajemniczy list wysłano pocztą.

"Valeurs actuelles" pisze, że nie odnaleziono żadnych śladów, a w kopercie nie było żadnego listu czy komunikatu. Tygodnik informuje, że osoba , do której ma należeć amputowany palec, została już odnaleziona.

- Natychmiast uruchomiono procedurę dostosowaną do sytuacji kryzysowej. Zrobiono to tak, by poszkodowana osoba jak najszybciej znalazła się pod opieką medyków - powiedziało dziennikarzom źródło zaznajomione ze sprawą. Nie wiadomo, jak palec zranionej osoby znalazł się w przesyłce.