W skrócie Adam Kadyrow, syn Ramzana Kadyrowa, został poważnie ranny w wypadku samochodowym w centrum Groznego.

Sam przywódca Czeczenii zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi i przebywa w prywatnej placówce medycznej w Czeczenii.

Adam Kadyrow trafił w ciężkim stanie do szpitala po wypadku samochodowym w centrum Groznego. Informację potwierdza kilka niezależnych źródeł, m.in. Radio Swoboda.

O wypadku jako pierwszy poinformował czeczeński ruch opozycyjny NIYSO na Telegramie. Według jego źródeł "kolumna samochodów poruszała się, jak zwykle, z dużą prędkością", gdy "nagle napotkała przeszkodę".

"W rezultacie samochody zaczęły zderzać się ze sobą. Otrzymaliśmy informację, że wiele osób zostało rannych" - przekazało źródło NIYSO.

Szpital, do którego trafił Kadyrow, miał zostać zamknięty "ze względu na jedną osobę, która jest w ciężkim stanie; jest reanimowana i przygotowywana do transportu do Moskwy".

"Drogi do szpitala są zamknięte, bo Adam został tam przewieziony. Jest na OIOM-ie, nieprzytomny. Nie wiemy na pewno, co się stało z synem Kadyrowa" - powiedział rozmówca NIYSO.

Adam Kadyrow poważnie ranny. Kim jest syn przywódcy Czeczenii?

O Adamie Kadyrowie zrobiło się głośno w 2023 roku za sprawą nagrania, na którym bije więźnia w areszcie śledczym w Groznym. Materiał został opublikowany przez jego ojca.

Młody Kadyrow nie poniósł odpowiedzialności za ten czyn, a jego ojciec publicznie pochwalił zachowanie swojego syna.

W kolejnych miesiącach Adam Kadyrow zaczął otrzymywać liczne odznaczenia państwowe i regionalne, w tym ordery i medale przyznawane przez władze Czeczenii oraz niektóre regiony Rosji. Nadawano mu także tytuły honorowe za "służbę dla Republiki" i "wzmacnianie wartości duchowych" - informuje ukraiński serwis informacyjny Unian.

Czeczenia. Ramzan Kadyrow w szpitalu

Informatorzy ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) przekazali w zeszłą niedzielę informację, że Ramzan Kadyrow ma zmagać się z niewydolnością nerek. Jego stan zdrowia jest oceniany jako poważny.

Kadyrow ma obecnie przebywać w prywatnej placówce medycznej w Czeczenii, gdzie jest poddawany dializom. W szpitalu mieli zebrać się członkowie jego klanu rodzinnego, w tym osoby, które przyjechały z zagranicy.

Nowaja Gazieta Jewropa podaje, że w styczniu 2019 roku u Kadyrowa zdiagnozowano martwicę trzustki. Od tamtego czasu miał on co najmniej dwa razy w roku przechodzić leczenie w moskiewskim szpitalu prezydenckim.

Według tych doniesień we wrześniu 2024 roku Kadyrow przeszedł poważny kryzys zdrowotny i trafił do szpitala z powodu niewydolności płuc, spowodowanej przedawkowaniem leku uspokajającego.

