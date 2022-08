Media: Rosyjska agentka infiltrowała NATO. "Nawiązała ważne kontakty"

Świat

"Rosyjska agentka w NATO we Włoszech" - brzmi tytuł artykułu w rzymskim dzienniku "La Repubblica", który opisuje sprawę operacji szpiegowskiej Kremla. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez gazetę "agentka wywiadu wojskowego krążyła przez 10 lat między Rzymem a Neapolem". W trakcie swojej działalności miała wejść w relacje z dziesiątkami oficerów, by ostatecznie odlecieć do Moskwy.

