Prywatne nagranie z imprezy, na której premier Finlandii Sanna Marin bawi się w gronie młodych influencerów, rosyjskie media wykorzystają, by przedstawić Finlandię i Finów w złym świetle, szczególnie gdy członkostwo kraju w NATO jest coraz bliżej - poinformował dziennik "Ilta-Sanomat".

Rosyjskie portale - podkreśla "IS" - już "podkręciły fiński news" o imprezie z udziałem premier, twierdząc, że podczas zabawy dostępny był nie tylko alkohol, ale także zażywano narkotyki. Nie zostało to potwierdzone, a Marin zaprzeczyła, jakoby zażywała narkotyki na imprezie, albo je tam u kogoś widziała.

- Samo imprezowanie fińskiej premier nie wystarczy w Rosji do wywołania skandalu, stąd mowa o narkotykach - skomentowała Hanna Smith, badacz z helsińskiego Centrum Doskonalenia ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Hybrydowym (Hybrid CoE).

Przypomniała, że gdy w Finlandii podejmowano decyzję o ubieganiu się o członkostwo w NATO, w Rosji - bez powodzenia - próbowano przedstawić Finów jako faszystów.

Sanna Marin nagrana na imprezie. Czy jej wizerunek ucierpi?

Inne fińskie dzienniki piszą, że wizerunek Marin niekoniecznie musi ucierpieć mimo skandalu, jaki wywołało nagranie z jej udziałem.

37-letnia Sanna Marin, która konsekwentnie buduje swój wizerunek, chciała "wstrząsnąć instytucją premiera" i pokazać, że poza pracą ma także czas wolny. Musi jednak zwracać uwagę na to, w jakim otoczeniu się obraca - komentuje największy fiński dziennik "Helsingin Sanomat".

Próg krytyki Marin - pisze "HS" - może być ustawiony wysoko, także wewnątrz Partii Socjaldemokratycznej Finlandii (SDP), którą kieruje, szczególnie, gdy chce się dotrzeć do młodych wyborców.

Obecnie średnia wieku wyborców SDP to ok. 60-70 lat. Jednak nagrań czy zdjęć z imprez z udziałem premierem może być więcej, a to może prowadzić tylko do "politycznej katastrofy" - ocenia gazeta.

Impreza premier Finlandii

Premier Finlandii Sanna Marin bawiła się w gronie przyjaciół i celebrytów. Film z prywatnej imprezy trafił do sieci.

Na nagraniu widać jak szefowa rządu tańczy i wygłupia się w towarzystwie znajomych.

- Mam życie zawodowe, rodzinne, a także czas wolny, który spędzam z przyjaciółmi - skomentowała Marin.

Na forach internetowych wskazuje się, że takie zachowanie nie licuje z powagą urzędu premiera. Inni przypominają, że w Finlandii zakaz tańca obowiązywał, ale było to w czasach wojennych.