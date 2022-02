Media: Rosja może zaatakować Ukrainę przed zakończeniem igrzysk w Pekinie

Oprac.: Dawid Zdrojewski Świat

Stany Zjednoczone i ich sojusznicy otrzymali nowe informacje od wywiadu wojskowego wskazujące, że Rosja może rozpocząć inwazję na Ukrainę jeszcze przed zakończeniem zimowych igrzysk olimpijskich w Pekinie - podaje CNN. Reporter publicznej telewizji PBS Nick Schifrin poinformował z kolei, że administracja Joe Bidena uważa, że Władimir Putin podjął decyzję, by przeprowadzić atak przeciwko Ukrainie i zakomunikował to siłom zbrojnym. Do inwazji miałoby dojść w przyszłym tygodniu.

Zdjęcie Manewry rosyjskiej armii / Lev Fedoseyev / Getty Images