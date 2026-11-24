W skrócie Według doniesień mediów Władimir Putin miał oferować Jaredowi Kushnerowi współpracę gospodarczą w zamian za złagodzenie sankcji nałożonych na Rosję.

Rosyjskie propozycje biznesowe obejmowały m.in. wydobycie ropy naftowej w rejonie Sachalinu oraz potencjalną sprzedaż objętej sankcjami rosyjskiej firmy energetycznej.

Była doradczyni Białego Domu Fiona Hill wskazała, że rosyjski przywódca próbuje wpływać na administrację USA poprzez kuszenie otoczenia Trumpa ofertami biznesowymi.

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"New York Magazine" poinformował, że w trakcie negocjacji w sprawie wojny w UkrainieWładimir Putin miał "próbować wciągnąć" we współpracę Jareda Kushnera - zięcia prezydenta USA Donalda Trumpa i jego specjalnego wysłannika. Gazeta wyjaśniła, że rosyjski przywódca miał oferować "szereg projektów gospodarczych" w zamian za złagodzenie sankcji.

Jedna z propozycji miała się pojawić podczas wrześniowego spotkania Jareda Kushnera i Steve'a Witkoffa z Władimirem Putinem. W trakcie rozmów strona rosyjska zaproponowała utworzenie wspólnego amerykańsko-rosyjskiego przedsiębiorstwa, które miałoby się zajmować wydobyciem ropy naftowej w pobliżu wyspy Sachalin na rosyjskim Dalekim Wschodzie.

Negocjacje pokojowe. Media: Putin miał proponować Kushnerowi wspólne interesy

Wcześniej o sprawie donosił też "The New York Times", który ujawnił, że inna propozycja dotyczyła sprzedaży objętej sankcjami rosyjskiej firmy energetycznej.

Wśród potencjalnych uczestników mieli znaleźć się: firma powiązana z bratem prezydenta Zjednoczonych Emiratów Arabskich, podmiot z Kataru współpracujący z Kushnerem przy projekcie deweloperskim w Albanii oraz znaczący darczyńca Donalda Trumpa.

Jared Kushner jednak stanowczo zaprzeczył, jakoby podczas spotkania omawiano sprzedaż spółki.

Z ustaleń "New York Magazine" wynika jednak, że Moskwa rzekomo zaoferowała też Stanom Zjednoczonym dostawę oleju napędowego w przededniu listopadowych wyborów uzupełniających. W ten sposób chciano zainteresować administrację Donalda Trumpa współpracą gospodarczą oraz uzyskać zawieszenie niektórych amerykańskich sankcji.

Była doradczyni Białego Domu: Kushner uważa, że światem rządzą interesy

Do sprawy odniosła się była doradczyni Białego Domu do spraw Rosji Fiona Hill. Potwierdziła, że Władimir Putin od dłuższego czasu próbuje wpływać na przedstawicieli rządu USA za pośrednictwem ich interesów. - Próbuje skusić Jareda i innych ofertami biznesowymi - podkreśliła.

W ocenie Hill, strategia prezydenta Rosji polega na nawiązaniu kontaktu z Donaldem Trumpem za pośrednictwem jego najbliższego otoczenia. Mowa między innymi o rodzinie i przyjaciołach.

Hill zauważyła też, że sprawę może ułatwiać fakt, iż Jared Kushner - podobnie jak Donald Trump - uważa, że światem rządzą interesy i "to wielcy gracze i ich relacje sprawiają, że wszystko jest możliwe".

Sam Jared Kushner zaprzecza, jakoby jego działalność dyplomatyczna mogła być powiązana z prywatnymi interesami biznesowymi. Jak stwierdził, w rzeczywistości działa w interesie terenie Ukrainy, starając się wszelkimi możliwymi sposobami powstrzymać tę "straszną wojnę" i zmusić Trumpa do zaprzestania "nękania" Zełenskiego. Dodajmy, że "New York Magazine" uważa, że zięć Donalda Trumpa "sympatyzuje z Wołodymyrem Zełenskim".

Źródła: "New York Magazine", "The New York Times", Unian



