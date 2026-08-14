W skrócie Według "The New York Times" głównym celem Władimira Putina w 2026 roku jest wewnętrzne rozbicie NATO i Unii Europejskiej. Kluczowy element tej strategii ma być Mołdawia.

Rosyjskie służby wywiadowcze i wojskowe podejmują działania testujące gotowość NATO i destabilizujące Mołdawię, w tym ataki cybernetyczne, sabotaż i operacje z udziałem niezidentyfikowanych grup zbrojnych.

Rosyjski wywiad wojskowy GRU oraz polityczni i religijni aktywiści w przeszłości wielokrotnie angażowali się w próby destabilizacji Mołdawii.

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Jak poinformował "The New York Times", prezydent Rosji Władimir Putin wydał swoim służbom wywiadowczym i wojsku rozkaz podjęcia działań mających na celu "zniszczenie NATO i UE od wewnątrz" w 2026 roku.

Dziennik powołał się na informacje od urzędników z dwóch krajów zaznajomionych z tajnym spotkaniem zaplanowanym na grudzień 2025 roku. Z publikacji gazety wynika, że Moskwa realizuje tę strategię co najmniej na dwóch frontach - testując gotowość NATO do obrony swoich członków i destabilizując Mołdawię.

Jednocześnie amerykański wywiad ocenił, że Kreml może tej jesieni próbować przetestować determinację NATO, przeprowadzając ograniczony atak na jednego z członków sojuszu.

Możliwe scenariusze obejmują między innymi ataki cybernetyczne i sabotaż, operacje z udziałem niezidentyfikowanych grup zbrojnych lub ograniczoną ingerencję w państwo NATO na wschodniej flance sojuszu.

Rosja planuje destabilizacje Europy. "NYT" wskazuje na Mołdawię

"The New York Times" wskazał jednak, że to Mołdawia może stanowić dla Moskwy drogę do destabilizacji Europy.

W tym kontekście przedstawiciele zachodnich służb wywiadowczych poinformowali dziennik, że podbój Ukrainy pozostaje najwyższym priorytetem Putina, ale ustanowienie kontroli nad Mołdawią jest prawdopodobnie kwestią numer dwa.

Mimo to - według urzędników - strategiczny cel Moskwy wykracza poza wpływy polityczne w Kiszyniowie. Uważa się bowiem, że Putin chce opanować południową Ukrainę, aby stworzyć korytarz lądowy łączący Rosję z Mołdawią.

Postawiłoby to ten kraj, liczący niemal 3 miliony mieszkańców, w niepewnej sytuacji. Mołdawia leży bowiem między Ukrainą a terytorium NATO i UE, a ponadto na jej terytorium funkcjonuje wspierany przez Rosję separatystyczny region Naddniestrza, gdzie stacjonują wojska rosyjskie.

Kontrola nad Mołdawią mogłoby zatem dać Rosji kolejne narzędzie nacisku na Ukrainę, a jednocześnie narazić wschodnią flankę NATO i UE na dodatkowe obciążenia.

Mołdawia. Rosja nie potrzebuje otwartej inwazji, ma inne możliwości

"NYT" zwrócił uwagę, że sytuacja jest korzystna dla Rosji, ponieważ Putin nie potrzebuje otwartej inwazji, aby zdestabilizować sytuację Kiszyniowie.

W marcu rosyjski atak na ukraińską elektrownię wodną spowodował bowiem wyciek ropy, który zanieczyścił Dniestr i zakłócił dostawy wody do Mołdawii. Ponadto później rosyjskie drony zaatakowały linię wysokiego napięcia w zachodniej Ukrainie, która zaopatruje Mołdawię w znaczną część energii elektrycznej. Pokazało to, jak ściśle infrastruktura kraju jest powiązana z toczącą się za jego granicą wojną.

Presja Rosji ma mieć też charakter polityczny, a to ze względu na fakt, iż Mołdawia zmierza w kierunku akcesji do Unii Europejskiej. Moskwa kilkukrotnie próbowała wykorzystać podziały polityczne, dezinformację i sytuację gospodarczą, aby osłabić poparcie dla tej decyzji.

Rosyjski wywiad wojskowy GRU organizował szkolenia dla młodych Mołdawian

Jednocześnie "New York Times" odkrył, że rosyjski wywiad wojskowy GRU organizował obozy szkoleniowe dla młodych Mołdawian w Serbii, Bośni i okolicach Moskwy. Byli oni tam szkoleni w zakresie wywoływania masowych zamieszek, wytwarzania materiałów wybuchowych domowej roboty czy obsługi dronów wyposażonych w sprzęt do zrzucania ładunków wybuchowych.

Kolejnym kluczowym element miała być zakrojona na szeroką skalę operacja kupowania głosów, przeprowadzona przez izraelsko-mołdawski biznesmena Ilana Shora.

Według "NYT" do sieci oligarchy zrekrutowano ponad 150 tysięcy osób. Mieli oni brać udział w demonstracjach, publikować treści w mediach społecznych oraz agitować przeciwko prezydent Mai Sandu, jej partii oraz integracji z UE.

Z dokumentów, do których dotarli dziennikarze gazety, wynika, że przed referendum z 2024 roku dotyczącym europejskiej przyszłości Mołdawii wypłacono aktywistom prawie 20 milionów dolarów wynagrodzenia za ich działania.

W akcję zaangażowano duchownych. Nie przyniosła ona zamierzonego rezultatu

Akcja miała również objąć prawosławnych duchownych, którzy a swoje działania mieli być wynagradzani wypłatami w wysokości 1000 dolarów.

Ostatecznie działania te nie przyniosły zamierzonego rezultatu, ponieważ w wyborach parlamentarnych z 2025 roku wspierająca prezydent Sandu partia PAS zdobyła ponad 50 proc. głosów. W tym przypadku znaczenie jednak miało również głosowanie Mołdawian za granicą.

- Wygraliśmy bitwę, ale nie wygraliśmy wojny - mówił wówczas szef mołdawskiej Agencji Cyberbezpieczeństwa Mihai Lupașcum, podkreślając, że zagrożenie nie minęło.

Źródło: "The New York Times"



