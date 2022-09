Madrycka gazeta powołująca się na komunikaty rozsyłane przez afgańską komórkę Państwa Islamskiego, podała, że zachęty do popełniania aktów terroru kierowane są do tzw. samotnych wilków, czyli radykalnych muzułmanów gotowych w ramach samodzielnej akcji do przeprowadzenia zamachu terrorystycznego.

Według "La Razon" autorem komunikatów zachęcających do zabijania seniorów, szczególnie starszych kobiet na terenie UE i USA, jest Abu Khuroson Al-Mudżohid z afgańskiej komórki Daesh, zwanej ISPK.

"Uchodzi on za największego propagandystę oraz stratega tej grupy terrorystycznej" - napisał dziennik, zaznaczając, że Al-Mudżohid wezwał "samotne wilki" do zabijania zachodnich "niewiernych" w ramach zemsty za "śmierć tysięcy muzułmańskich kobiet i dzieci".

"Życie niewiernych musi zamienić się w piekło"

Gazeta przypomniała, że w jednym z ostatnich komunikatów dżihadysta napisał, że "życie niewiernych w USA i w Europie musi zamienić się w piekło".

Al-Mudżohid stwierdził też, że ataki na seniorów muszą prowadzić do "wybuchowego efektu psychologicznego", który uznał za równorzędny z "zabiciem tysięcy wrogich żołnierzy na polu bitwy".