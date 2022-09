Przybycie prezydenta Ukrainy do Londynu od początku było wątpliwe w związku z trwającym atakiem Rosji na jego kraj.

"Obecność Ołeny Zełenskiej jest kolejnym znakiem globalnego wsparcia dla Ukrainy, podczas gdy Rosja jest izolowana" - oświadczyło źródło, na które powołuje się brytyjski dziennik "The Sun". "Wielka Brytania jest jednym z najbardziej oddanych sojuszników Ukrainy. Przylot pierwszej damy na pogrzeb to wyraz przyjaźni i wzajemnego szacunku" - dodaje.

Zełenska ma wrócić do Ukrainy zaraz po uroczystościach.

Zdjęcie Trumna z ciałem królowej Elżbiety II / Yui Mok / POOL / AFP / AFP

Pogrzeb królowej Elżbiety II. Polskę będzie reprezentował prezydent Andrzej Duda

W pogrzebie królowej Elżbiety II weźmie udział około 500 zagranicznych osobistości, w tym głowy wielu państw. Na uroczystości nie został zaproszony prezydent Rosji Władimir Putin. Na łamach "The Moscow Times" rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow poinformował, że chociaż "Rosjanie szanowali królową za jej mądrość", to obecność Władimira Putina na pogrzebie Elżbiety II "nie jest brana pod uwagę".

Z kolei dyrektor Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta Jakub Kumoch potwierdził w "Śniadaniu Rymanowskiego w Polsat News i Interii", że Andrzej Duda ma zamiar udać się do Wielkiej Brytanii. Będzie mu towarzyszyć pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda.

- Prezydent Andrzej Duda z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą będą obecni na pogrzebie królowej Elżbiety II nawet jeżeli to będzie wymagało zmian w planie ich pobytu na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ; to jest to rzecz, która jest w tym momencie absolutnie priorytetowa - powiedział szef BPM.

Do Londynu przylecą także m.in. prezydent USA Joe Biden, prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan, prezydent Korei Południowej Yoon Suk-yoel czy król Hiszpanii Filip VI wraz z małżonką.