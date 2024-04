Zamach w Moskwie. Media: Rosjanie stracili dwa tygodnie

Według Naryszkina Rosja "podjęła odpowiednie kroki , by zapobiec" zamachowi. Nagranie z miejsca zdarzenia wskazuje jednak, że zamachowcy nie napotkali na większy opór. Rosyjskie media podały ponadto, że specjalne oddziały policji pojawiły się na miejscu dopiero ponad godzinę po rozpoczęciu strzelaniny i czekały ponad pół godziny, zanim weszły do budynku.

Zamach w Rosji a dane USA. Brak środków bezpieczeństwa

Do zamachu terrorystycznego w Krasnogorsku pod Moskwą doszło 22 marca około godziny 19 czasu polskiego. Zginęło w nim co najmniej 144 osoby, a 551 zostało rannych. W budynki i sali koncertowej Crocus City Hall pojawili się uzbrojeni i zamaskowani mężczyźni, którzy otworzyli ogień do bezbronnych ludzi. Media informowały także o eksplozjach, w wyniku których doszło do pożaru. Ogień strawił znaczną część budynku, zawalił się także dach.