Autor podkreślił, że po tej wpadce Berlin i inne zachodnie stolice zapowiadały, że będą uważnie słuchać partnerów z Europy Wschodniej. Zachód uznał, że ich doświadczenia mają wartość. "Półtora roku później zapomniano o tym" - stwierdził publicysta "Spiegla", odnosząc się do decyzji podjętych w Wilnie .

Zapomniane obietnice Berlina

Jan Puhl zaznaczył, że Polska i inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej naciskały podczas szczytu NATO na przyznanie Ukrainie "jasnej perspektywy członkostwa". Ich zdaniem, tylko taka konkretna perspektywa mogłaby powstrzymać agresję Putina . Jednak pod wpływem Waszyngtonu i Berlina Sojusz zaoferował Ukrainie niewiele ponad to, co obiecano jej w Bukareszcie w 2008 roku - ocenił dziennikarz "Spiegla".

Jan Puhl pisze, że nastroje panujące w tych krajach po szczycie NATO można scharakteryzować w następujący sposób: "My tutaj walczymy dla Zachodu, ale pomimo tego, cały czas nie jesteśmy traktowani poważnie". Stawką jest według "Spiegla" stabilność na kontynencie.

Wilno zahamuje dążenia Ukrainy na Zachód?

Decyzje podjęte w Wilnie mogą zdaniem publicysty zahamować pęd Ukraińców na Zachód . "Walczymy, chcemy się zmienić, ale Zachód wystawia nas do wiatru" - mówi się w Ukrainie.

Ukraińcy będą domagać się od swoich polityków demokratycznych reform, jeżeli będą mieć nadzieję, że doprowadzi to ich na Zachód. Zachód jest dla nich cywilizacyjnym projektem, na który składają się dobre rządy, demokracja, praworządność i dobrobyt.

Zaprzepaszczona szansa

Polska, Czechy, Słowacja, Bałtowie należeli do pierwszych krajów, które po upadku Związku Sowieckiego dostały perspektywę wejścia do UE i NATO. Wszystkie one wykorzystały swoją szansę i zbudowały demokratyczne struktury. Dziś UE pomaga walczyć z podkopywaniem demokracji i praworządności - czytamy w "Spieglu".