Media o spotkaniu Trumpa z Putinem. Sensacyjne doniesienia

Jak ustalił "The New York Times", prezydent USA Donald Trump zamierza spotkać się osobiście w przyszłym tygodniu z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Według dwóch źródeł amerykańskiej gazety republikanin następnie chce spotkać się z Wołodymyrem Zełenskim. Po kilkunastu minutach od publikacji tekstu Biały Dom przekazał, że to Rosja "wyraziła pragnienie" spotkania z Trumpem.