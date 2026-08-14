W skrócie Prezydent Donald Trump zapowiedział, że USS Abraham Lincoln zostanie zastąpiony przez inny lotniskowiec, a jednostka jest na morzu ponad 200 dni.

Według doniesień na pokładzie USS Abraham Lincoln pojawiły się braki, problemy z wodą i pogorszenie stanu zdrowia psychicznego załogi.

Amerykańskie władze przygotowują się do wysłania USS George Washington na Bliski Wschód, aby zastąpił USS Abraham Lincoln w ramach zaplanowanej rotacji.

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- Ten okręt właśnie płynie, albo (będzie płynąć) wkrótce i zostanie zastąpiony przez inny bardzo podobny okręt - powiedział Trump dziennikarzom. Nie podał więcej szczegółów.

Nowy lotniskowiec płynie na Bliski Wschód. Ma zastąpić USS Abraham Lincoln

W czwartek "Wall Street Journal" napisał, że Stany Zjednoczone przygotowują się do wysłania na Bliski Wschód lotniskowca USS George Washington, który ma zastąpić jednostkę USS Abraham Lincoln w ramach wcześniej zaplanowanej rotacji. Według źródła w amerykańskich władzach rotacja została zaplanowana, jeszcze zanim pojawiły się obawy dotyczące warunków na pokładzie.

USS George Washington, który bazuje w Japonii, w ostatnich tygodniach prowadzi działania na Pacyfiku. Według informacji dostępnych w otwartych źródłach w tym tygodniu przepłynął przez cieśninę Malakka w asyście niszczycieli rakietowych.

W środę demokraci w Kongresie zażądali wyjaśnień w sprawie warunków panujących na pokładzie USS Abraham Lincoln. Z lotniskowca docierają niepokojące wieści dotyczące wyżywienia oraz zdrowia psychicznego żołnierzy.

Doniesienia o trudnych warunkach na USS "Abraham Lincoln". Hegseth odpowiada

W liście skierowanym do ministra wojny Pete'a Hegsetha senator Richard Blumenthal podkreślił, że jednostka nie zawijała do portu "od ponad 200 dni, co stanowi rekord pod względem liczby dni spędzonych nieprzerwanie na morzu".

Zaznaczył, że "liczne doniesienia mówią o braku produktów pierwszej potrzeby, skażeniu wody, problemach z kanalizacją, pogorszeniu się stanu zdrowia psychicznego (załogi), problemach z bezpieczeństwem" na lotniskowcu.

Hegseth zapewnił w czwartek, że doniesienia na temat warunków na pokładzie lotniskowca nie odpowiadają rzeczywistości.

- Dbamy o to, aby każdy okręt, każda załoga i każdy kapitan mieli w każdej chwili wszystko, co możemy im zapewnić. Niektóre misje trwają dłużej niż inne i mam ogromny szacunek do tych marynarzy. Jestem im wdzięczny. To, co robią na otwartym morzu, w trudnych warunkach i przy mniejszej liczbie zawinięć do portów, jest naprawdę niezwykłe - powiedział Hegseth dziennikarzom podczas wizyty w Panamie.

Lincoln rozpoczął misję w listopadzie, a w styczniu został skierowany na Bliski Wschód w związku z przygotowaniami do amerykańskiej wojny przeciwko Iranowi. Lotniskowiec oraz stacjonujące na nim samoloty odegrały kluczową rolę w bombardowaniach Iranu. Okręt uczestniczy też w prowadzonej przez USA blokadzie irańskich portów.

Donald Trump śle nowe groźby Iranowi

W rozmowie z Fox News prezydent USA zagroził Iranowi także "mocnym uderzeniem gospodarczym".

Wcześniej wypowiadał się w tej kwestii sekretarz skarbu USA Scott Bessent. Ten zapowiadał, że USA zamierzają zastosować wobec Teheranu środki, jakich "nigdy wcześniej nie widziano". Wskazał przy tym na przyszły tydzień.

Trump w rozmowie dla Fox News stwierdził także, że wkrótce może uznać cieśninę Ormuz za terytorium USA - opisuje Reuters.

Agencja opisuje, że tym samym - w obliczu toczących się wysiłków, by zakończyć konflikt - zaostrzył swoją retorykę na temat tego kluczowego szlaku wodnego.



