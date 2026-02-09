Media o "kordonie ochronnym" w USA po aferze. "Dlaczego nie reagujemy"

W skrócie W Europie doszło do dymisji oraz śledztw w związku ze sprawą Jeffreya Epsteina, natomiast w USA brak jest realnej odpowiedzialności polityków - zauważa Politico.

W USA wokół kluczowych postaci wymienionych w dokumentach wytworzono "kordon ochronny", a konsekwencje ograniczają się głównie do uszczerbku na reputacji.

Nowe materiały Departamentu Sprawiedliwości wskazują na bliższą relację Howarda Lutnicka z Epsteinem, jednak jego pozycja polityczna pozostaje bez zmian.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"Po drugiej stronie Atlantyku wrze po kolejnych doniesieniach dotyczących Jeffreya Epsteina. Podczas gdy w Europie posypały się dymisje, w Stanach Zjednoczonych panuje uderzający brak odpowiedzialności" - czytamy w publikacji Politico.

Portal przypomniał, że w Norwegii zawieszono już wysokiego rangą dyplomatę, a policja wszczęła śledztwo przeciwko byłemu premierowi.

Poważne zmiany dotknęły też rodzinę królewską. Książę Andrzej został pozbawiony tytułów i rezydencji. Organizacja charytatywna jego byłej żony, Sarah Ferguson, została zamknięta po wycieku maili, w których nazywała Epsteina "legendą" i "bratem, o którym zawsze marzyła".

Z kolei premier Keir Starmer odwołał Petera Mandelsona z funkcji ambasadora w USA po ujawnieniu kontaktów polityka z finansistą, przepraszając za jego nominację.

Afera Epsteina. "Kordon ochronny" wokół urzędników USA

Gdy europejskie elity próbują zmierzyć się ze wstydem związanym z aferą Epsteina, w USA sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Żaden z kluczowych polityków nie poniósł realnej winy, a wokół najważniejszych postaci wymienionych w dokumentach stworzono kordon ochronny - ocenili dziennikarze Politico.

Partia republikańska Donalda Trumpa w dużej mierze przymyka oko na sprawę lub staje w obronie prezydenta. Trump konsekwentnie zaprzecza wszelkim zarzutom i twierdzi, że zerwał kontakty z Epsteinem lata temu. Choć nie ma dowodów na jego udział w procederze handlu ludźmi, nowe, niezweryfikowane oskarżenia wciąż się pojawiają - czytamy.

Akta Epsteina. "Uszczerbek na reputacji" jedyną konsekwencją

Podobnie wygląda sytuacja sekretarza handlu, Howarda Lutnicka. Mimo że publicznie odcinał się od Epsteina, twierdząc, że unikał go od 2005 roku, nowo ujawnione materiały Departamentu Sprawiedliwości sugerują coś innego. Wiadomości wskazują na bliższą relację i wizytę Lutnicka na prywatnej wyspie Epsteina kilka lat później. Mimo to jego pozycja w gabinecie wydaje się niezagrożona.

Dla wielu innych wpływowych postaci, jak Steve Bannon czy Elon Musk, jedyną konsekwencją był jak dotąd "uszczerbek na reputacji". Jak zauważa portal Politico, w ich przypadku - podobnie jak u Trumpa - nie ma dowodów na udział w przestępczej działalności.

"My, Amerykanie, musimy spojrzeć w lustro. Dlaczego nie reagujemy tak jak Europa?" - pyta Rufus Gifford, były ambasador USA w Danii. "Bez wątpienia postawa Trumpa wpłynęła na społeczeństwo, ale musimy sobie zadać pytanie: czy ten problem istniał już wcześniej, a Trump jest tylko jego objawem?" - podsumował.

Źródło: Politico

"Śniadanie Rymanowskiego". Zgorzelski o "instrukcji obsługi Trumpa" Polsat News