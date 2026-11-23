W skrócie Rosja planuje wystrzelenie w 2026 roku satelity z ładunkiem jądrowym - wynika z ustaleń niemieckich mediów opartych na informacjach służb wywiadowczych.

Dowództwo Kosmiczne Bundeswehry szacuje, że do wystrzelenia rosyjskiego obiektu oznaczonego jako Sputnik-S może dojść już w grudniu bieżącego roku.

Ambasada Rosji odrzuciła te doniesienia jako bezpodstawne oskarżenia, twierdząc, że działania Moskwy w kosmosie mają wyłącznie charakter pokojowy.

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Wspólne śledztwo w sprawie przeprowadziły niemieckie redakcje NDR, WDR i "Sueddeutsche Zeitung", które powołują się na źródła w tamtejszej Federalnej Służbie Wywiadowczej oraz zachodnich agencjach wywiadu.

Z ustaleń dziennikarzy wynika, że Federacja Rosyjska planuje wystrzelenie w kosmos satelity wyposażonego w ładunek jądrowy jeszcze w 2026 roku. Jak czytamy, informacjami tymi wymieniało się niedawno kilka państw należących do NATO.

Niemieckie media: Rosja planuje wystrzelenie satelity z ładunkiem jądrowym

"W ostatnich tygodniach eksperci Bundeswehry mieli powiadomić już kluczowych polityków o planach Rosji, w tym ministra obrony Borisa Pistoriusa" - opisuje "Sueddeutsche Zeitung".

"Stale i starannie monitorujemy globalne wydarzenia w kosmosie, w tym działania innych państw" - ogólnie odpowiedziało mediom niemieckie Ministerstwo Obrony, powołując się na ochronę tajnych danych.

Redakcje cytują też ustalenia Dowództwa Kosmicznego Bundeswehry, które szacuje, że do wystrzelenia satelity "Sputnik-S" mogłoby dojść w grudniu. Ten ma być przechowywany w rejonie Moskwy.

Ambasada Rosji odrzuciła doniesienia, nazywając je "bezpodstawnymi oskarżeniami" i "kampanią propagandową". Rosjanie wskazali, że w kosmosie działają zgodnie z międzynarodowym prawem i "dla pokojowych celów".

Gdyby jednak Rosja faktycznie wyniosła na orbitę ładunek jądrowy, naruszyłaby Traktat o przestrzeni kosmicznej z 1967 roku, który zabrania wynoszenia na orbitę obiektów przenoszących broń jądrową czy innych rodzajów broni masowego rażenia. W 2024 roku w ONZ odbyło się głosowanie nad prolongacją obowiązywania dokumentu - Rosja głosowała przeciwko.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow ocenił natomiast, że ustaleń nie ma co traktować poważnie, bo wiele w nich zastrzeżeń oraz sformułowań "rzekomo", "prawdopodobnie", "być może" i "odwołań do nie wiadomo czego".

Kulminacja procesu militaryzacji kosmosu. Co planuje Rosja?

Jak czytamy, detonacja ładunku jądrowego w kosmosie mogłaby dać Kremlowi czasową przewagę, wszak to zachodnie armie są bardziej uzależnione od danych satelitarnych.

"Sueddeutsche Zeitung" pisze, że ruch Rosji stanowiłby kulminację procesu militaryzacji kosmosu, podkreślając, że w przeszłości w przestrzeni tej dochodziło już do prowokacji, a także aktów szpiegostwa.

Redakcje zwracają uwagę na poważne obawy zachodnich agencji wywiadowczych, bo detonacja ładunku jądrowego zagroziłaby nie tylko obiektom sąsiadującym, ale i (poprzez szczątki) satelitom znajdującym się w większej odległości. Doprowadziłoby to także do kłopotów na Ziemi; wszystko przez zakłócenia elektromagnetyczne.

Redakcje przekazują jednocześnie, że do posiadania w kosmosie broni o zdolnościach ofensywnych przyznały się w 2025 roku także USA.

Źródła: NDR, WDR i "Sueddeutsche Zeitung"



