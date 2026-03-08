W skrócie Zjednoczone Emiraty Arabskie miały po raz pierwszy zaatakować Iran. Według mediów uderzyły w infrastrukturę odsalania wody morskiej.

Rząd ZEA opublikował oświadczenie, w którym potwierdza swoje prawo do odpowiedzi na agresję Teheranu.

Władze ZEA podkreślają, że od początku wojny Iran wystrzelił w ich kierunku ponad 1,4 tys. rakiet balistycznych i dronów, a w wyniku ataków zginęło 4 obywateli ZEA, a 112 zostało rannych.

Zjednoczone Emiraty Arabskie po raz pierwszy od ataku USA i Izraela miały zaatakować Iran - podał YNet. Według izraelskiego serwisu po wielu dniach bombardowania prowadzonego przez Teheran władze w Abu Zabi miały podjąć decyzję o uderzeniu w irańską infrastrukturę odsalania wody morskiej.

"Przedstawiciele władz izraelskich oceniają, że atak miał być przede wszystkim sygnałem dla irańskiego reżimu. Jeśli irańskie ataki się nasilą, ZEA mogą dołączyć do kampanii wojskowej, nawet jeśli tylko w ograniczonym zakresie" - podał serwis.

Rzecznik izraelskiej armii potwierdził, że to nie Tel Awiw stoi za atakiem na irańską infrastrukturę odsalającą - podał Reuters.

W niedzielę Ministerstwo Spraw Zagranicznych Zjednoczonych Emiratów Arabskich opublikowało krótkie oświadczenie. Nie bierze w nim otwarcie odpowiedzialności za atak w Iranie, jednak zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na agresję Teheranu.

"ZEA potwierdzają, że są w defensywie wobec brutalnej i nieprowokowanej agresji Iranu" - przekazał Ministerstwo Spraw Zagranicznych ZEA.

"ZEA podkreślają, że nie chcą być wciągane w konflikty ani eskalację, ale potwierdzają, że zastrzegają sobie pełne prawo do podjęcia wszelkich niezbędnych środków w celu ochrony suwerenności, bezpieczeństwa narodowego i integralności terytorialnej oraz zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony obywateli i mieszkańców na swoim terytorium" - przekazał rząd w Abu Zabi.

Iran wysłał w kierunku ZEA ponad 1,4 tys. rakiet. Media: Abu Zabi odpowiada

Władze Zjednoczonych Emiratów Arabskich podkreśliły, że od początku wojny Iran wystrzelił w ich kierunku ponad 1,4 tys. rakiet balistycznych i dronów, atakując infrastrukturę i obiekty cywilne.

Od rozpoczęcia amerykańsko-izraelskich ataków na Iran w uderzeniach odwetowych Teheranu zginęło 4 obywateli ZEA, a 112 zostało rannych.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych podkreśliło, że stanowi to "poważne naruszenie prawa międzynarodowego i Karty ONZ, naruszenie suwerenności i integralności terytorialnej państwa oraz bezpośrednie zagrożenie dla jego bezpieczeństwa i stabilności".

