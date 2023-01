Jak podaje gazeta, wydział do spraw korupcji berlińskiej prokuratury generalnej rozważa odebranie Lindnerowi immunitetu poselskiego, aby przeprowadzić formalne śledztwo w jego sprawie. Lindner jeszcze w niedzielę wieczorem zaprzeczył oskarżeniom.

Dziennik przypomina, że w maju 2022 roku lider współrządzącej krajem Wolnej Partii Demokratycznej (FDP) wziął udział w nagraniu okolicznościowych pozdrowień dla BBBanku z okazji jubileuszu tej instytucji. Polityk wystąpił na nim w funkcji ministra finansów, ale miał zataić fakt, że zaciągnął w tym banku kredyt na zakup prywatnego domu. Ponieważ po nagraniu miał zaciągnąć kolejny kredyt w tym samym banku, grozi mu teraz postępowanie karne za przyjęcie korzyści.

Kredyty niemieckiego ministra

Tygodnik "Spiegel" ujawnił jesienią, że Lindner kupił w styczniu 2021 roku dom dwurodzinny w berlińskiej dzielnicy willowej Nikolassee za 1,65 mln euro. Otrzymał na to kredyt we wspomnianym banku, dla którego również wygłosił kilka wykładów i pobierał za to honoraria. Później Lindner podobno zarejestrował niezwykle wysoki dług gruntowy (Grundschuld) w wysokości 2,35 mln euro, służący zabezpieczeniu kredytu.

Jak informuje "Tagesspiegel", na początku lipca 2022 roku, już po nagraniu okolicznościowej wiadomości dla BBBanku, Lindner ponownie pożyczył pieniądze z tej instytucji na kolejną hipotekę, tym razem miało to być 450 tys. euro.

Polityk natychmiast odrzucił zarzuty. - Pan Lindner zaczął finansować prywatne nieruchomości na długo przed objęciem urzędu - oznajmił jego prawnik Christian Schertz. Dodał, że warunki związanych z tym umów były "zgodne z panującymi na rynku zwyczajami". Prawnik Lindnera przekazał również, że wygłaszanie "krótkich pozdrowień w rocznice, takie jak stulecie banku, jest częścią normalnego postępowania na stanowisku ministra".