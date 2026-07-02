W skrócie Niemieccy prokuratorzy oskarżyli obywatela Ukrainy Serhija K. o udział w wysadzeniu gazociągu Nord Stream. Ponadto twierdzą, że operacja została zorganizowana "na zlecenie ukraińskich władz państwowych ".

Serhij K. miał przewieźć materiały wybuchowe jachtem "Andromeda" w okolice wyspy Bornholm i uczestniczyć w przygotowaniach do eksplozji. Mężczyzna zaprzecza jednak zarzutom.

W sumie w akcję zaangażowanych było siedem osób, a jeden z podejrzanych został zatrzymany w Polsce. Sąd jednak odmówił jego ekstradycji do Niemiec.

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Niemiecka prokuratura federalna potwierdziła w czwartek, że postawiła zarzuty obywatelowi Ukrainy w sprawie wysadzenia gazociągu Nord Stream - podało Politico.

Według złożonego we wtorek aktu oskarżenia - do którego dotarł serwis - prokuratorzy oskarżają Serhija K. o współudział w zbrodni wojennej poprzez przeprowadzenie "ataku na obiekty cywilne", spowodowanie eksplozji, zniszczenie budynków i zakłócenie funkcjonowania infrastruktury publicznej.

Wysadzenie Nord Stream. Niemieccy prokuratorzy wskazują na ukraińskie władze

Niemieccy prokuratorzy twierdzą ponadto, że będąc oficerem armii ukraińskiej w 2022 roku Serhij K., wraz z innymi wojskowymi "działającymi w imieniu organów państwowych na Ukrainie", opracował plan zniszczenia gazociągów Nord Stream 1 i 2. Operacja miała więc zostać "przygotowana na zlecenie władz".

Celem akcji było stałe wstrzymanie dostaw gazu z Rosji i uniemożliwienie Moskwie wykorzystywania dochodów z energii do finansowania machiny wojennej. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaprzeczył jednak, jakoby jego rząd brał udział w sabotażu.

Niemieckie służby zakładały też, że akcja mogła zostać zatwierdzona przez ówczesnego dowódcę ukraińskiej armii Walerija Załużnego, który obecnie pełni funkcję ambasadora Ukrainy w Wielkiej Brytanii. Zaprzecza on jednak tym doniesieniom.

Przypomnijmy, że do eksplozji, które uszkodziły łączące Rosję z Niemcami gazociągi Nord Stream 1 i 2, doszło we wrześniu 2022 roku.

Serhij K. zaprzecza zarzutom. Sprawa po raz pierwszy trafiła do sądu

Śledczy uważają, że Serhij K. dowodził jachtem "Andromeda", z którego rzekomo rozpoczęto operację. Zgodnie z aktem oskarżenia, mężczyzna wjechał do Niemiec przez Polskę we wrześniu 2022 roku, posługując się sfałszowanym ukraińskim paszportem, a następnie przewiózł jachtem materiały wybuchowe w pobliże duńskiej wyspy Bornholm.

Niemieccy śledczy poinformowali wcześniej, że na pokładzie statku znaleziono ślady materiałów wybuchowych HMX i RDX. Mężczyzna został aresztowany we Włoszech w sierpniu 2025 roku i ekstradowany do Niemiec trzy miesiące później. Od tamtej pory przebywa w areszcie tymczasowym w Hamburgu.

Serhij K. zaprzecza jednak zarzutom. Politico zauważyło, że ich postawienie oznacza, iż niemiecka prokuratura po raz pierwszy formalnie wniosła sprawę sabotażu Nord Stream do sądu.

W akcję zaangażowano siedem osób. Jedną zatrzymano w Polsce

Dodajmy, że Serhij K. nie jest jedyną osobą, która brała udział w operacji wysadzenia gazociągu Nord Stream. Według niemieckich służb w akcję zaangażowanych było siedem osób: sześciu mężczyzn i jedna kobieta.

Niemiecka prokuratura wydała również nakaz aresztowania innego podejrzanego o udział w operacji - Wołodymyra Żurawlowa. Mężczyzna został aresztowany we wrześniu ubiegłego roku w Polsce. Polski sąd odmówił jednak jego ekstradycji do Niemiec.

Sędzia w uzasadnieniu stwierdził m.in., że akty dywersji dokonywane w czasie wojny nie są przestępstwami. Poza tym zwrócił uwagę, że do wysadzenia gazociągu nie doszło na terenie Niemiec, lecz na wodach międzynarodowych, a sam Nord Stream nie jest podmiotem niemieckim.

Źródło: Politico





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