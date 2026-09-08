W skrócie Według tygodnika "Haaretz" Binjamin Netanjahu otrzymał ostrzeżenie o planowanym ataku Hamasu, ale nie przekazał tej informacji izraelskim służbom wywiadowczym i armii.

Prezydent Zjednoczonych Emiratów Arabskich miał przestrzec Netanjahu przed potencjalnym atakiem Hamasu podczas 45-minutowej rozmowy telefonicznej, a premier Izraela zareagował spokojnie i nie podjął dodatkowych działań.

Biuro premiera Izraela zaprzeczyło doniesieniom, twierdząc, że nie odbyła się rozmowa z prezydentem ZEA w omawianym okresie.

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Tygodnik "Haaretz" ustalił, że półtora tygodnia przed wydarzeniami z 7 października 2023 roku prezydent Zjednoczonych Emiratów Arabskich Muhammad ibn Zajid Al Nahajjan odbył "nietypową" rozmowę telefoniczną Binjaminem Netanjahu. Całość miała trwać około 45 minut.

W trakcie dyskusji przywódca ZEA miał ostrzec Netanjahu, że ówczesny lider Hamasu w Strefie Gazy, Jahja Sinwar, planuje poważną operację przeciwko Izraelowi. Muhammad ibn Zajid Al Nahajjan wyraził obawę, że atak nie tylko doprowadzi do rozlewu krwi, ale także zdestabilizuje cały region.

Netanjahu wiedział o planach Hamasu? "Zareagował ze względnym spokojem"

Treść rozmowy poznały trzy zagraniczne źródła wysokiego szczebla, na które powołał się "Haaretz". Wśród nich znalazł się bliski doradca przywódcy ZEA, z którym skontaktował się tygodnik.

- Emir (przywódca ZEA - red.) wyjaśnił, że jego zdaniem Sinwar przygotowuje się do ważnego wydarzenia. Powiedział Netanjahu, że Izrael powinien być gotowy. Jednocześnie zalecił znalezienie rozwiązania gospodarczego dla Strefy Gazy i uspokojenie sytuacji na Zachodnim Brzegu, aby zapobiec eskalacji - ujawnił.

Muhammad ibn Zajid Al Nahajjan miał ponadto wezwać Netanjahu do poważnego potraktowania sytuacji. Jak podał tygodnik, "ku zaskoczeniu" prezydenta ZEA premier Izraela "zareagował ze względnym spokojem".

"Netanjahu stwierdził, że jego zdaniem Hamas zamierza działać na Zachodnim Brzegu i zapewnił, że Izrael jest przygotowany na każdy scenariusz" - czytamy w publikacji.

- Emir miał nadzieję, że mimo swojej powściągliwej odpowiedzi, Netanjahu potraktuje wiadomość poważnie i podejmie działania - powiedział doradca przywódcy ZEA w rozmowie z tygodnikiem.

Media: Netanjahu nie poinformował szefów służb o ostrzeżeniu

Gazeta ujawniła, że Netanjahu nie poinformował o rozmowie i obawach przywódcy ZEA szefów agencji wywiadowczej Mossad, Służby Bezpieczeństwa Ogólnego Szin Bet oraz sił obronnych kraju.

W rozmowie z "Haaretz" były szef Sztabu Generalnego Sił Obronnych Izraela Herci Halewi oraz dyrektor Szin Bet Ronen Bar potwierdzili, że rzeczywiście nie zostali poinformowani o ostrzeżeniu sformułowanym przez prezydenta ZEA.

Biuro premiera Izraela określiło śledztwo tygodnika mianem "absolutnego kłamstwa". "Premier Netanjahu nie rozmawiał z prezydentem ZEA w omawianym okresie i nie otrzymał od niego żadnego ostrzeżenia" - przekazano w odpowiedzi.

Biuro prezydenta Zjednoczonych Emiratów Arabskich nie odpowiedziało na prośbę gazety o komentarz.

Atak Hamasu na Izrael. Zginęły tysiące ludzi

7 października 2023 roku Hamas, Palestyński Islamski Dżihad i pomniejsze ugrupowania przeprowadziły atak na Izrael. Zginęło wówczas około 1200 osób, głównie izraelskich cywilów, a 251 zostało uprowadzonych jako zakładnicy.

168 z nich przeżyło i zostało wymienionych na palestyńskich więźniów albo odbitych przez armię. W odpowiedzi Izrael przeprowadził ofensywę wojskową, w której - według szacunków - zginęło ponad 80 tys. Palestyńczyków, a 171 tys. zostało rannych.

Źródło: "Haaretz"



