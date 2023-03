1 marca po 90 minutach od startu w Austin w Teksasie samolot linii Lufthansa, lecący do Frankfurtu, został skierowany na lotnisko Washington Dulles w Wirginii. Powodem były silne turbulencje, do jakich doszło przy bezchmurnym niebie. W wyniku tych zdarzeń kilka osób zostało rannych.

Silne turbulencje podczas lotu z USA do Niemiec

Media obiegły wówczas zdjęcia i nagrania z samolotu. Na podłodze widać było porozrzucane resztki jedzenia, zniszczone naczynia, papiery i śmieci. Gdy doszło do wstrząsów na pokładzie podawano właśnie posiłek.

Lufthansa w oświadczeniu wydanym po incydencie zaznaczyła, że pasażerowie otrzymali wstępną pomoc medyczną, której udzieliły przeszkolone w tym zakresie stewardessy.

Portal Insider, jak poinformował "New York Post", dotarł do osób podróżujących lotem 469 z USA do Niemiec.

Pasażerowie mieli być proszeni przez obsługę o usunięcie zdjęć

Rolanda Schmidt powiedziała, że zanim samolot bezpiecznie wylądował, steward dwukrotnie zapowiedział usunięcie wszelkich zdjęć. - Chyba wszyscy po prostu myśleliśmy: Co?! - powiedział Schmidt. Według niej, przy drugiej prośbie sugerował, że ma to na celu ochronę prywatności pasażerów. Inny pasażer potwierdził Insiderowi, że został poproszony o usunięcie zdjęć.

Jak zaznacza "New York Post", mimo tych rzekomych próśb wiele zdjęć i nagrań trafiło do mediów społecznościowych.

Lufthansa nie odpowiedziała na prośbę Insidera o komentarz.