Ekspertka od spraw związanych z działalnością rodziny królewskiej Jenni Bond podaje, że z pewnością król Karol III będzie chciał zerwać z kilkoma tradycjami, by uczynić świątecznie dni mniej formalnymi. Media podkreślają, że świąteczny czas będzie trudny dla "royalsów" ze względu na niedawną śmierć królowej.

Za rządów Elżbiety II rodzina królewska zbierała się wspólnie przed telewizorem, by obejrzeć bożonarodzeniowe orędzie królowej, emitowane na żywo. Bond stwierdziła w rozmowie z magazynem "OK", że w te święta Karol III nie wygłosi przemówienia na żywo.

Wystąpienie zostanie nagrane kilka dni wcześniej i wyemitowane o wskazanej godzinie.

Rodzina królewska. Boże Narodzenie bez Harrego i Meghan?

Nie wiadomo, czy rodzina królewska uda się na Boże Narodzenie do posiadłości Sandringham w Norfolk, tak jak miało to miejsce w przeszłości. Media donoszą, że królowi zależy, by tradycyjne spotkanie doszło do skutku. Spekuluje się, że na świątecznych uroczystościach może zabraknąć Harrego i Meghan.

"OK" podaje, że z pewnością Karol III będzie kontynuował tradycje takie jak rozdawanie świątecznych puddingów dla m.in dla policji pałacowej oraz pracowników pałaców. Za rządów Elżbiety II do każdego puddingu dołączana była kartka z życzeniami od królowej.