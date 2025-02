Po środowej rozmowie z Władimirem Putinem Donald Trump ogłosił, że "zespoły natychmiast rozpoczną negocjacje" i zapowiedział, że zamierza spotkać się z rosyjskim prezydentem, najprawdopodobniej w Arabii Saudyjskiej . Żądania, jakie przedstawi Rosja w związku z zawarciem pokoju wciąż pozostają jednak tajemnicą. Amerykański przywódca ujawnił jedynie, że jest " mało prawdopodobne", by Ukraina zdołała odzyskać wszystkie utracone terytoria , a szef Pentagonu Pete Hegseth ocenił, że powrót do granic kraju z 2014 r. jest "nierealny".

Nieco więcej światła na kwestię rosyjskich roszczeń rzuca "New York Times", który powołując się na anonimowe źródło mające kontakt z wyższymi kremlowskimi urzędnikami, poinformował, że Moskwa będzie dążyła do tego, by proces osiągnięcia porozumienia pokojowego składał się z trzech etapów.