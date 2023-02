Izraelskie władze poinformowały w poniedziałek, że z Syrii dotarła prośba o pomoc w związku z trzęsieniem ziemi, jakie nawiedziło to państwo arabskie.

Netanjahu zdecydował. Izrael pomaga Syrii

Izrael odpowiedział, że jest gotów udzielić takiego wsparcia. Według agencji Reutera byłby to rzadki przypadek współpracy między obydwoma krajami, które od lat dzieli konflikt.

- Wydałem polecenie, by to zrobić - poinformował Netanjahu na konferencji prasowej w szpitalu pod Tel Awiwem. Szef izraelskiego gabinetu mówił, że prośbę o pomoc przekazał "syryjski dyplomata". Nie podał jednak jego nazwiska.



Mówił także, że realizacja tej pomocy nastąpi "wkrótce". Według agencji Reutera izraelscy urzędnicy nie precyzują, czy o pomoc zwrócili się przedstawiciele rządu Baszara al-Asada, czy opozycja.



Z kolei izraelska stacja Kan informowała, że syryjska prośba miała trafić do Izraela za pośrednictwem ambasady Rosji.

Rosyjska placówka odmówiła jednak agencji Reutera komentarza na ten temat.



Według mediów Izrael ma wysłać do Syrii koce, namioty i lekarstwa. Nie jest jednak jasne w jaki sposób wsparcie trafi do Syrii.



Syryjska gazeta: "Premier Izraela wprowadza w błąd"

Syryjska prorządowa gazeta "Al Watan" twierdzi jednak, że Damaszek nie składał prośby tego rodzaju.



"Jeśli Netanjahu otrzymał taką prośbę (o pomoc), to z pewnością pochodziła ona od jego sojuszników i przyjaciół z ISIS, Jabhat an-Nusra i innych organizacji terrorystycznych" - podała gazeta, powołując się na oficjalne źródła. Pisze o tym m.in. izraelski dziennik "Haaretz".



Dziennik oskarżył izraelskiego premiera o wykorzystywanie trzęsienia ziemi w celu "wprowadzania w błąd opinii publicznej". Reuters przypomina, że Syria i Izrael są od dziesięcioleci w stanie wojny, przerywanym okresami zawieszenia broni.