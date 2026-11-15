W skrócie Media: Według ustaleń Mosadu Iran planuje ataki na Donalda Trumpa oraz urzędników jego administracji.

Dziennik "Israel Hayom" podaje, że planowane zamachy miałyby zostać przeprowadzone przy użyciu dronów z ładunkami wybuchowymi.

Z ustaleń gazety wynika, że wobec Donalda Trumpa wdrożono specjalne środki bezpieczeństwa, w tym ograniczenie wystąpień publicznych.

"Israel Hayom" przekazał, że doniesienia wywiadowcze o irańskich planach miały wpłynąć na zmianę kursu polityki Waszyngtonu w negocjacjach z Teheranem.

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"Israel Hayom" powołuje się na informacje przekazane dziennikowi przez wysokich rangą izraelskich i amerykańskich urzędników. Gazeta podaje, że ustalenia Mosadu zostały potwierdzone również przez inną zachodnią agencję wywiadowczą.

Wcześniej CIA zwróciło się do izraelskich służb z prośbą o weryfikację tych doniesień.

Media: Mosad o planie ataku na Donalda Trumpa i jego administrację

Jak czytamy w "Israel Hayom", plan Iranu zakłada możliwość przeprowadzenia ataków przy użyciu dronów wyposażonych w ładunki wybuchowe. Poza Donaldem Trumpem wśród zagrożonych zamachem ma znajdować się sekretarz skarbu USA Scott Bessent.

Z podanych przez dziennik informacji wynika, że polityka przeniesiono z domu w Waszyngtonie do bezpiecznej bazy wojskowej. W takiej samej sytuacji mieli znaleźć się sekretarz stanu Marco Rubio oraz szef Pentagonu Pete Hegseth, których objęto zaostrzonymi procedurami bezpieczeństwa.

W przypadku prezydenta mowa również o wprowadzeniu specjalnych środków zabezpieczających, które miały zakładać ograniczenie liczby jego wystąpień publicznych oraz wdrażanie dodatkowych rozwiązań na czas ich trwania. Wśród nich dziennik wymienia wykorzystanie specjalistycznych systemów zaprojektowanych do neutralizowania zagrożeń ze strony dronów.

Dyrektor Mosadu na spotkaniu z szefem CIA w Waszyngtonie

Powołując się na słowa wysokich rangą urzędników, "Israel Hayom" podaje, że zamiary Iranu wobec amerykańskich władz były powodem zmiany podejścia Waszyngtonu w negocjacjach z Teheranem.

Gazeta wskazuje również, że z wizytą do Stanów Zjednoczonych udał się dyrektor Mosadu Roman Gofman, aby spotkać się między innymi z szefem CIA Johnem Ratcliffem. Taką informację przekazywał też w piątek portal Axios, zaznaczając, że podróż następuje w momencie, gdy premier Izraela Binjamin Netanhaju naciska na prezydenta USA, aby wznowił wojnę z Iranem.

Tymczasem Donald Trump twierdzi, jak donosił w sobotę Reuters, że "mógłby natychmiast zakończyć" konflikt. - Ale na prośbę narodów, które chcę chronić, zrobimy to nieco dłużej, w sposób bardziej cywilizowany - oświadczył.

Jak przekazały agencji trzy źródła zaznajomione ze sprawą, w ostatnich dniach prezydent powiedział swoim doradcom, że może wstrzymać się z atakiem na Iran, jeśli USA nie spotkają się z nowymi prowokacjami ze strony Teheranu lub wspieranych przez Iran Hutich w Jemenie.



