Media: Iran ma nowego przywódcę. Wybrano następcę Alego Chameneiego

Irańskie Zgromadzenie Ekspertów pod naciskiem Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej wybrało syna Alego Chameneiego, Mojtabę, na nowego Najwyższego Przywódcę - przekazał nieoficjalnie serwis Iran International. Na ten moment nie ma informacji, w jaki sposób dokonano wyboru. Wcześniejszy ajatollah zginął w sobotę w wyniku izraelsko-amerykańskiego ataku.

Mojtaba Chamenei miał zostać wybrany na nowego Najwyższego Przywódcę Iranu.
Mojtaba Chamenei (na zdjęciu) miał zostać wybrany na nowego przywódcę Iranu Morteza Nikoubazl/NurPhotoGetty Images

  • Według serwisu Iran International Mojtaba Chamenei został wybrany na nowego Najwyższego Przywódcę Iranu pod naciskiem Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej.
  • Nie przekazano informacji o sposobie wyboru nowego przywódcy Iranu, choć pierwotnie miało go dokonać Zgromadzenie Ekspertów.
  • Ajatollah Ali Chamenei zginął w sobotnim zmasowanym ataku Izraela i Stanów Zjednoczonych, a przygotowania do tej operacji trwały latami.
O wybraniu Mojtaby Chameneiego na nowego Najwyższego Przywódcę poinformował nieoficjalnie serwis Iran International, który powołał się na swoje "dobrze doinformowane źródła".

Wojna na Bliskim Wschodzie. Media: Wybrano nowego Najwyższego Przywódcę Iranu

Irański serwis Manoto News zwrócił ponadto uwagę, że członek Zgromadzenia Ekspertów w oficjalnym przesłaniu skierowanym do 56-latka złożył mu kondolencję oraz określił go mianem "wszechstronnego prawnika, który jest wnikliwy i mądry".

Wspomniane sformułowanie w kulturze Islamu ma oznaczać osobę "wykwalifikowaną do sprawowania przywództwa".

    "Niektórzy analitycy uważają, że opublikowanie takiej wiadomości jest oznaką wysiłków części struktur władzy, szczególnie Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, mających na celu przygotowanie gruntu pod objęcie urzędu przez Mojtabę Chameneiego jako nowego przywódcę" - przekazało Manoto News.

    Na razie nie ma informacji, w jaki sposób dokonano wyboru nowego przywódcy Iranu. Pierwotnie miało go dokonać Zgromadzenie Ekspertów. Rada składa się z 88 osób duchownych, którzy podkreślali, że chcą podtrzymać ustrój teokratyczny.

    Iran. Przygotowania do zabójstwa Chameneiego miały trwać latami

    Przypomnijmy, że ajatollah Ali Chamenei, którzy przez ostatnie dekady (od 1989 roku) utrzymywał teokratyczną władzę w Iranie, zginął w sobotnim zmasowanym ataku Izraela i Stanów Zjednoczonych. Miał 86 lat.

    We wtorek jeden z członków Zgromadzenia Ekspertów przekazał, że wybór następcy Alego Chameneiego "nie zajmie dużo czasu".

      Dodajmy, że brytyjski dziennik "The Financial Times" ujawnił, iż przygotowania do operacji, która doprowadziła do śmierci ajatollaha, trwały latami.

      - Na długo przed operacją znaliśmy już Teheran tak, jak znamy Jerozolimę - stwierdził jeden z oficerów izraelskiego wywiadu, cytowany przez "FT".

      Atak na Chameneiego. Izrael wykorzystał najnowsze technologie

      W celu poznania zwyczajów najistotniejszych postaci irańskiego reżimu Izrael wykorzystał najnowsze technologie. Przeprowadzono m.in. analizę sieci społecznych. Uzyskano też dostęp do kamer drogowych w Teheranie.

      Decyzja o wyeliminowaniu najwyższego przywódcy Iranu pierwszego dnia wojny miała być podyktowana względami praktycznymi. Chamenei stosował bowiem ograniczone środki ostrożności, które w przypadku konfliktu na pewno zostałyby zaostrzone.

      Rozkaz dotyczący rozpoczęcia operacji padł natomiast w piątek. Donald Trump wydał go na pokładzie Air Force One, lecąc do Teksasu. Jak wyjaśnia generał Dan Caine, amerykańskie wojsko wsparło akcję Izraela poprzez ataki cybernetyczne, zakłócające irańską komunikację.

      Źródła: Iran International, Manoto News

