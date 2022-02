Media: "Ekstremalnie bliskie" spotkanie wojskowych samolotów USA i Rosji

Oprac.: Dawid Skrzypiński Świat

Jak podaje telewizja CNN kilka samolotów rosyjskich zbliżyło się na "ekstremalnie bliska" odległość do samolotu marynarki wojennej USA nad Morzem Śródziemnym. Maszyny należące do rosyjskiej armii miały wykonać "niebezpieczne i nieprofesjonalne" manewry. Do zdarzenia doszło w miniony weekend.

Zdjęcie samolot wojskowy / zdjęcie ilustracyjne / 123RF/PICSEL