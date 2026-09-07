W skrócie W regionie kurskim dwa rosyjskie myśliwce Su-35S zderzyły się podczas lotu, co spowodowało śmierć jednego pilota i obrażenia drugiego.

Rosja ani Ukraina oficjalnie nie potwierdziły wypadku.

Według portalu Defence24 w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy 2026 roku rosyjska armia otrzymała około 14 nowych samolotów bojowych, z czego osiem zostało całkowicie zniszczonych, a dwa kolejne uszkodzone.

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"Dwa rosyjskie myśliwce Su-35S zderzyły się w regionie kurskim, donoszą rosyjscy blogerzy" - napisał w mediach społecznościowych były wiceminister spraw wewnętrznych Ukrainy Anton Heraszczenko.

Wcześniej informacje o wypadku podał rosyjski kanał zajmujący się lotnictwem Fighterbomber na Telegramie. Według informacji rosyjskich blogerów w wyniku zdarzenia jeden z pilotów miał zginąć. Drugiemu udało się katapultować, ale został ranny.

Na chwilę obecną informacji o wypadku nie potwierdziły oficjalnie ani Rosja, ani Ukraina. Trwa ustalanie przyczyn katastrofy.

Su-35S to jeden z najnowocześniejszych i najpotężniejszych rosyjskich myśliwców wielozadaniowych. Mogą być z niego wystrzeliwane m.in. rakiety dalekiego zasięgu powietrze-powietrze R-37M, mające zasięg do 300 km.

Media: Rosja straciła dwa potężne myśliwce

To nie pierwszy raz w ostatnim czasie, gdy Rosja traci nowoczesny myśliwiec. Pod koniec lipca w obwodzie moskiewskim doszło bowiem do katastrofy samolotu Su-57, a więc najnowocześniejszego myśliwca na wyposażeniu rosyjskiej armii.

Według wstępnych ustaleń maszyna rozbiła się na niezamieszkałym terenie podczas startu z powodu usterki technicznej. Pilotowi udało się w porę katapultować. W wypadku nie odnotowano ofiar ani zniszczeń. W związku z katastrofą rosyjskie służby wszczęły śledztwo.

Su-57 to myśliwce wielozadaniowe piątej generacji, będące następcami samolotów Su-27. Oficjalnie do służby w rosyjskiej armii weszły one w 2020 roku.

Według portalu Defence24 w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy 2026 roku rosyjska armia otrzymała około 14 nowych samolotów bojowych. Według szacunków portalu w tym samym okresie osiem maszyn zostało całkowicie zniszczonych, a dwie kolejne zostały uszkodzone.



