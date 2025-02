Chiński balon szpiegowski, który pojawił się nad USA w 2023 roku, wyposażony był w komponenty pochodzące z co najmniej pięciu amerykańskich przedsiębiorstw - wynika z ustaleń mediów, które dotarły do informacji z raportu armii USA. Ma świadczyć to o niepowodzeniu Waszyngtonu w walce z niekontrolowanym eksportem do Chin technologii, która może być wykorzystywana do celów militarnych.