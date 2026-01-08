W skrócie Doradca Władimira Putina, Kiriłł Dmitrijew, został zauważony w Paryżu w pobliżu Pałacu Elizejskiego.

Służby francuskie zaprzeczyły, jakoby Dmitrijew spotkał się z prezydentem Macronem. Miał natomiast odwiedzić ambasadę USA.

Tego dnia w Paryżu odbywały się ważne spotkania ukraińskiej delegacji z zachodnimi sojusznikami oraz rozmowy dotyczące gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy.

"Le Monde" poinformował, że bliski doradca Władimira Putina Kiriłł Dmitrijew był widziany w środę w Paryżu.

Dziennik, powołując się na dobrze poinformowane źródło, dodał, że lojalny wobec Kremla działacz prowadzący negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi pojawił się na Rue du Faubourg Saint-Honoré, czyli ulicy, na której znajduje się siedziba prezydenta Francji.

Paryż. Doniesienia prasy o doradcy Putina. Pałac Elizejski dementuje

Pałac Elizejski zaprzeczył jednak jakoby Dmitrijew odwiedził siedzibę prezydenta Francji Emmanuela Macrona.

Z informacji, do których dotarł "Le Monde", wynika, że Kiriłł Dmitrijew miał w zamian zostać przyjęty w ambasadzie USA, która znajduje się tuż obok Pałacu Elizejskiego.

Dodajmy, że doradca Putina widziany był w Paryżu dzień po rozmowach między członkami tzw. koalicji chętnych, prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim a wysłannikami Donalda Trumpa - Stevem Witkoffem i Jaredem Kushnerem.

Serwis Ukraińska Prawda zwraca także uwagę, że w dniu, w którym Dmitrijew został zaobserwowany na ulicach stolicy Francji, w Paryżu nadal przebywała delegacja ukraińska, która spotkała się z ekipą amerykańską. Potwierdził to sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Rustem Umierow.

Ukraiński zespół miał wówczas przeprowadzić także konsultacje z doradcami do spraw bezpieczeństwa narodowego Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Włoch, Polski i Turcji, przy udziale Stanów Zjednoczonych, NATO, Komisji Europejskiej i Rady Europejskiej.

Kiriłł Dmitrijew w Paryżu. Na miejscu nie było Zełenskiego

Wówczas na miejscu nie było jednak prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Przywódca Ukrainy w środę rano poleciał na Cypr, gdzie wziął udział w uroczystym otwarciu prezydencji tego kraju w Radzie Unii Europejskiej.

Wołodymyr Zełenski ogłosił w czwartek, że podczas spotkań w Paryżu wypracowano dokument dotyczący gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Plan by być "praktycznie gotowy" do zatwierdzenia przez prezydenta USA Donalda Trumpa.

"Wspólnie omawialiśmy w szczególności dokumenty dotyczące odbudowy i rozwoju gospodarczego. Omówiono również złożone kwestie dotyczące podstawowych ram zakończenia wojny, a strona ukraińska przedstawiła możliwe opcje sfinalizowania tego dokumentu" - napisał Zełenski.

