Media: Doradca Putina w Paryżu. Tajemnicza wizyta po szczycie ws. Ukrainy
Doradca Władimira Putina Kiriłł Dmitrijew był widziany w środę w Paryżu - poinformował francuski dziennik "Le Monde". Lojalny wobec Kremla działacz pojawił się w okolicach Pałacu Elizejskiego - siedziby francuskiego prezydenta. W tym czasie na terenie Francji nadal przebywała delegacja Ukrainy, która brała udział w rozmowach z zachodnimi sojusznikami.
W skrócie
- Doradca Władimira Putina, Kiriłł Dmitrijew, został zauważony w Paryżu w pobliżu Pałacu Elizejskiego.
- Służby francuskie zaprzeczyły, jakoby Dmitrijew spotkał się z prezydentem Macronem. Miał natomiast odwiedzić ambasadę USA.
- Tego dnia w Paryżu odbywały się ważne spotkania ukraińskiej delegacji z zachodnimi sojusznikami oraz rozmowy dotyczące gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy.
"Le Monde" poinformował, że bliski doradca Władimira Putina Kiriłł Dmitrijew był widziany w środę w Paryżu.
Dziennik, powołując się na dobrze poinformowane źródło, dodał, że lojalny wobec Kremla działacz prowadzący negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi pojawił się na Rue du Faubourg Saint-Honoré, czyli ulicy, na której znajduje się siedziba prezydenta Francji.
Paryż. Doniesienia prasy o doradcy Putina. Pałac Elizejski dementuje
Pałac Elizejski zaprzeczył jednak jakoby Dmitrijew odwiedził siedzibę prezydenta Francji Emmanuela Macrona.
Z informacji, do których dotarł "Le Monde", wynika, że Kiriłł Dmitrijew miał w zamian zostać przyjęty w ambasadzie USA, która znajduje się tuż obok Pałacu Elizejskiego.
Dodajmy, że doradca Putina widziany był w Paryżu dzień po rozmowach między członkami tzw. koalicji chętnych, prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim a wysłannikami Donalda Trumpa - Stevem Witkoffem i Jaredem Kushnerem.
Serwis Ukraińska Prawda zwraca także uwagę, że w dniu, w którym Dmitrijew został zaobserwowany na ulicach stolicy Francji, w Paryżu nadal przebywała delegacja ukraińska, która spotkała się z ekipą amerykańską. Potwierdził to sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Rustem Umierow.
Ukraiński zespół miał wówczas przeprowadzić także konsultacje z doradcami do spraw bezpieczeństwa narodowego Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Włoch, Polski i Turcji, przy udziale Stanów Zjednoczonych, NATO, Komisji Europejskiej i Rady Europejskiej.
Kiriłł Dmitrijew w Paryżu. Na miejscu nie było Zełenskiego
Wówczas na miejscu nie było jednak prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Przywódca Ukrainy w środę rano poleciał na Cypr, gdzie wziął udział w uroczystym otwarciu prezydencji tego kraju w Radzie Unii Europejskiej.
Wołodymyr Zełenski ogłosił w czwartek, że podczas spotkań w Paryżu wypracowano dokument dotyczący gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Plan by być "praktycznie gotowy" do zatwierdzenia przez prezydenta USA Donalda Trumpa.
"Wspólnie omawialiśmy w szczególności dokumenty dotyczące odbudowy i rozwoju gospodarczego. Omówiono również złożone kwestie dotyczące podstawowych ram zakończenia wojny, a strona ukraińska przedstawiła możliwe opcje sfinalizowania tego dokumentu" - napisał Zełenski.
Źródła: "Le Monde", Ukraińska Prawda, Europejska Prawda