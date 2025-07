"New York Post" przekazał, powołując się na anonimowego urzędnika Białego Domu, że trwająca 90 dni analiza pozostawiła wątpliwości do co "różnorodności, równości i integracji" UNESCO. Ponadto amerykańskie władze miały zakwestionować propalestyńskie i prochińskie nastroje rzekomo panujące w organizacji.