W skrócie Wiceprezydent USA J.D. Vance planuje odwiedzić Węgry, by poprzeć premiera Viktora Orbana przed kwietniowymi wyborami parlamentarnymi, jednak nie jest znana dokładna data tej wizyty.

Donald Trump publicznie wyraził pełne poparcie dla Viktora Orbana w zbliżających się wyborach do parlamentu.

Sondaże wskazują, że partia opozycyjna TISZA ma obecnie większe poparcie niż Fidesz Viktora Orbana.

Według autora Interii Dominika Hejja, politologa specjalizującego się w tematyce węgierskiej, Vance mógłby wziąć udział w organizowanej przez Fidesz konserwatywnej konferencji CPAC Hungary, która jest zaplanowana na 21 marca.

Plany wiceprezydenta mogą się jednak zmienić w związku z trwającą wojną między USA i Izraelem a Iranem. Według źródeł Reutersa najważniejsi członkowie amerykańskiej administracji mogą zostać poproszeni o pozostanie w Waszyngtonie z uwagi na napiętą sytuację międzynarodową. Z powodu trwającej wojny przełożona na późniejszy termin została m.in. planowana wizyta Donalda Trumpa w Chinach.

Potencjalna wizyta Vance'a nie będzie pierwszą tego typu w ostatnim czasie. W lutym Budapeszt odwiedził sekretarz stanu Marco Rubio, który wyraził wtedy publicznie poparcie dla Viktora Orbana przed zbliżającymi się wyborami.

Wybory na Węgrzech. Donald Trump popiera Viktora Orbana

Premier Węgier Viktor Orban może w czasie kampanii wyborczej liczyć na poparcie administracji Donalda Trumpa. Sam prezydent USA również wielokrotnie chwalił szefa węgierskiego rządu.

Kilka tygodni temu Trump napisał w swoich mediach społecznościowych, że Orban jest "naprawdę silnym i potężnym przywódcą, który osiągnął fenomenalne rezultaty" podczas swoich rządów. Zaznaczył, że liczy na ponowne zwycięstwo Orbana i kontynuowanie bliskiej współpracy między Węgrami a USA.

"Z dumą popierałem Viktora w 2022 roku i mam zaszczyt zrobić to ponownie. Viktor Orban to prawdziwy przyjaciel, wojownik i zwycięzca i ma moje całkowite i pełne poparcie w wyborach na premiera Węgier. Nigdy nie zawiedzie wspaniałych obywateli Węgier" - napisał amerykański prezydent.

Sondaże bezlitosne dla Fideszu. Orban z problemami

Wybory parlamentarne na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia. Wiele wskazuje na to, że po nich może dojść w kraju do zmiany władzy.

Według ostatnich sondaży na zwycięstwo może liczyć bowiem główna partia opozycyjna TISZA, której liderem jest Peter Magyar. Niedawne badanie opinii publicznej wskazało, że TISZA cieszy się poparciem 38 proc. wyborców, co przełożyłoby się na około 115 mandatów w liczącym 199 osób parlamencie.

Fidesz Viktora Orbana może natomiast liczyć na około 30 proc. głosów, co przełożyłoby się na 78 mandatów. Do parlamentu dostałaby się jeszcze skrajnie prawicowa partia Mi Hazank, która mogłaby uzyskać około 6 proc. poparcia i tyle samo mandatów.

