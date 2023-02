"Pekin do tej pory utrzymywał, że balon był używany do badań pogody. Chińskie wojsko nie powiadomiło Ministerstwa Spraw Zagranicznych o swoim wejściu w przestrzeń powietrzną USA, co skłoniło kierownictwo prezydenta Xi Jinpinga do wezwania do wzmocnienia łączności" - podały źródła.

Balon sterowany przez chińskie wojsko?

"Dodano, że balon zwiadowczy został opracowany przez jednostkę badawczą technologii kosmicznych w ramach powiązanej z rządem Chińskiej Akademii Nauk i jest przeznaczony do użytku zarówno do celów wojskowych, jak i cywilnych. Jednostka jest jednak dowodzona przez wojsko" - podano.

Reklama

Kyodo poinformowała, że jednostka latała balonami szpiegowskimi na całym świecie, w tym w przestrzeni powietrznej nad Cieśniną Tajwańską i Morzem Południowochińskim. W Chinach wiele technologii związanych z przestrzenią kosmiczną jest wspólnie opracowywanych i obsługiwanych przez sektor wojskowy i cywilny, ale dokładny sposób ich wykorzystania często pozostaje niejasny.

Balon nad Stanami Zjednoczonymi

Na początku lutego Stany Zjednoczone ujawniły, że śledzą coś, co uważa się za chiński balon obserwacyjny. Ten latał nad krajem od wielu dni. W sobotę został zestrzelony nad Atlantykiem przez amerykański myśliwiec F-22. Trwa poszukiwanie jego szczątków.

Chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych powiadomiło, że "zbiera i weryfikuje fakty", a później stwierdziło, że balon był sterowcem do obserwacji pogody, który nieumyślnie wszedł w przestrzeń powietrzną USA. Pekin wyraził ubolewanie z powodu incydentu. Odkrycie doprowadziło do odwołania zaplanowanej wizyty sekretarza stanu Antony'ego Blinkena w Pekinie do odwołania.

Xi Jinping zaniepokojony

"Przywództwo Chin zaniepokoiło się powagą sytuacji do tego stopnia iż zażądało, by w przyszłości operatorzy balonów uzyskiwali osobistą zgodę Xi, gdy lecący obiekt może wlecieć w przestrzeń powietrzną innych krajów lub regionów w okresach ważnych wydarzeń dyplomatycznych" - podały źródła.

Xi jest nie tylko przywódcą rządzącej w Chinach Partii Komunistycznej, ale także szefem Centralnej Komisji Wojskowej, która nadzoruje Armię Ludowo-Wyzwoleńczą.