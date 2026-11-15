W skrócie Jensen Huang rozważa powrót na stanowisko dyrektora generalnego Nvidii, a grupa wspierających go sojuszników planuje lobbować w tej sprawie w Białym Domu.

Wśród zwolenników powrotu Huanga są m.in. Elon Musk oraz Tim Sweeney, którzy podpisali list otwarty skierowany do zarządu firmy.

Odejście Huanga było związane z doniesieniami o jego romansie z Alice Huang, która według ustaleń miała współpracować z chińskim wywiadem.

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O sprawie poinformował "Financial Times". Z jego relacji wynika, że Jensen Huang rozważa powrót na stanowisko dyrektora generalnego firmy Nvidia. Według osób zaznajomionych ze sprawą biznesmen miał rozmawiać o możliwości powrotu z "zaufanymi osobami".

Jeden ze sojuszników Huanga powiedział w rozmowie z "FT", że tworzą oni "salę narad" złożoną z dyrektorów z Doliny Krzemowej, którzy będą lobbować na rzecz powrotu byłego szefa firmy Nvidii i będą starali się uzyskać poparcie Białego Domu.

- Wszyscy, którzy liczą się w branży technologicznej poza pionierskimi laboratoriami, kochają Jensena - powiedział. Jak dodał, inicjatywa ta spotkała się ze wsparciem Huanga.

Nvidia. Media: Huang rozważa powrót na stanowisko dyrektora generalnego firmy

Publiczna kampania na rzecz przywrócenia dyrektora generalnego firmy Nvidia nabrała tempa w weekend. Wówczas wśród dyrektorów popierających list otwarty, w którym domagano się od zarządu "przywrócenia Jensena", znaleźli się m.in. dyrektor generalny Tesli i SpaceX, Elon Musk, oraz dyrektor generalny Epic Games, Tim Sweeney.

Huang w dalszym ciągu cieszy się też lojalnością niektórych pracowników, z których kilku publicznie wezwało do jego powrotu. Rzecznik firmy Nvidia i rzecznik Huanga odmówili jednak odpowiedzi na pytania "FT" dotyczące tych doniesień.

Wysiłki zmierzające do przywrócenia dyrektora generalnego Nvidii prawdopodobnie spotkają się jednak z oporem ze strony kluczowych decydentów w Waszyngtonie. W niedzielę sekretarz skarbu USA Scott Bessent wezwał bowiem do "radykalnych zmian" w kierownictwie firmy po odejściu Huanga.

Przypomnijmy, że Jensen Huang zrezygnował z funkcji prezesa, dyrektora wykonawczego oraz zasiadania w zarządzie Nvidii w czwartek. Decyzja została podjęta ze skutkiem natychmiastowym, a jego zastępcą w roli CEO została Colette Kress - dotychczasowa dyrektor finansowa.

Także w czwartek przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów Brian Mast przekazał, że były prezes korporacji złoży zeznania przed Kongresem Stanów Zjednoczonych przed Świętem Dziękczynienia, które w tym roku przypada na 26 listopada.

Szef Nvidii ustąpił ze stanowiska. W tle romanse i pracownica chińskiego wywiadu

Decyzja Huanga o rezygnacji z funkcji CEO Nvidii miała związek z doniesieniami prasy, jakoby miał mieć romans z Alice Huang, szefową singapurskiej firmy Megaspeed. Po tych doniesieniach kapitalizacja rynkowa firmy spadła o ponad 200 mld dol.

Zdaniem "Financial Times" kobieta pracowała dla chińskiego wywiadu i miała przekazywać informacje na temat firmy oraz zachęcać jej szefa do poluzowania restrykcji związanych z eksportem chipów AI do Chin.

"The New York Times" podał następnie, że szef Nvidii miał mieć drugi romans, tym razem z wiceprezes firmy ds. opieki zdrowotnej Kimberly Powell.

O odejściu szefa Nvidii jeszcze tego samego dnia wypowiedział się Donald Trump. Prezydent USA wskazał, że Huang wykonał "fantastyczną robotę" a "może go zastąpić tylko jeden człowiek - Tim Cook".

Trump nie bez powodu wskazał na Cooka. Ten odszedł bowiem w tym roku ze stanowiska dyrektora generalnego firmy Apple. Obecnie pełni funkcję prezesa wykonawczego rady dyrektorów i bierze udział w kierowaniu spółką. Apple i Nvidia to dwie największe pod względem wyceny giełdowej spółki świata.

Źródło: "Financial Times"



