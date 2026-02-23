W skrócie Były ambasador Wielkiej Brytanii w USA Peter Mandelson został zatrzymany przez londyńską policję pod zarzutem nadużycia władzy publicznej po ujawnieniu jego powiązań z Jeffreyem Epsteinem.

Z ujawnionej korespondencji wynika, że Mandelson przekazywał Epsteinowi poufne informacje rządowe oraz przyjmował od niego pieniądze podczas pełnienia funkcji ministra.

Peter Mandelson zrezygnował z członkostwa w Partii Pracy oraz w Izbie Lordów, nie komentując publicznie najnowszych doniesień o jego relacjach z Epsteinem.

"Funkcjonariusze aresztowali 72-letniego mężczyznę pod zarzutem nadużycia władzy publicznej" - poinformowała londyńska policja w oświadczeniu, na które powołuje się agencja Reutera. Tożsamości zatrzymanej osoby nie podano zgodnie z brytyjskim prawem.

W oświadczeniu policji czytamy, że mężczyzna "został aresztowany w Camden i przewieziony na przesłuchanie na komisariat policji w Londynie". "Nastąpiło to po nakazach przeszukania dwóch adresów w Wiltshire i Camden" - podano. Domy Mandelsona w zachodniej Anglii i Londynie zostały przeszukane przez policję na początku lutego.

Wielka Brytania. Były ambasador Peter Mandelson zatrzymany przez policję

Brytyjskie media opublikowały zdjęcia pokazujące Petera Mandelsona, który wychodzi ze swojego domu w centrum Londynu w towarzystwie mężczyzny i kobiety eskortujących go do nieoznakowanego pojazdu.

Peter Mandelson został zdymisjonowany ze stanowiska ambasadora Wielkiej Brytanii w Stanach Zjednoczonych we wrześniu, gdy na jaw wyszły jego powiązania ze skazanym przestępcą seksualnym Jeffreyem Epsteinem.

Na początku lutego wszczęto dochodzenie przeciwko Mandelsonowi w związku z domniemaniem niewłaściwego postępowania na stanowisku publicznym po tym, jak rząd premiera Keira Starmera przekazał dokumenty dotyczące komunikacji między byłym dyplomatą a Epsteinem.

Z korespondencji mailowej między Mandelsonem i zmarłym finansistą, opublikowanej przez Departament Sprawiedliwości USA pod koniec stycznia, wynika, że mieli oni bliższe relacje, niż powszechnie wiadomo. Mandelson dzielił się informacjami z Epsteinem, będąc ówczesnym ministrem w rządzie byłego premiera Gordona Browna w latach 2007-2010.

Dokumenty ze śledztwa w sprawie Epsteina, opublikowane przez władze USA, sugerują, że Mandelson przyjmował od niego pieniądze, a także przekazywał mu poufne informacje brytyjskiego rządu. Epstein dokonał wpłat na kwotę 75 tys. dolarów na konta powiązane z byłym ambasadorem. Przelewy miały być realizowane w trzech transzach, każda po 25 tys. dolarów. W reakcji na te doniesienia Mandelson stwierdził, że nie pamięta, aby otrzymał pieniądze.

"Bardzo żałuję". Tak były ambasador komentował doniesienia

Mandelson, który w tym lutym zrezygnował także z członkostwa w Partii Pracy i stanowiska w wyższej izbie parlamentu, mówił wcześniej, że "bardzo głęboko" żałuje swojej dawnej współpracy z finansistą oraz żałuje, iż "w ogóle znał Epsteina". Nie skomentował jednak publicznie ani nie odpowiedział na prośby o komentarz w sprawie najnowszych rewelacji o ich bliższych relacjach.

Były dyplomata odnosił się także do zdjęć ujawnionych w aktach. Na jednej z fotografii widać Mandelsona w bieliźnie stojącego obok kobiety z zakrytą twarzą. Były ambasador stwierdził, że "nie potrafi określić miejsca ani też, kim jest kobieta oraz nie jest w stanie przypomnieć sobie, jakie były okoliczności" zdarzenia.

72-letni Mandelson był ministrem w rządach Tony'ego Blaira i Gordona Browna, a w latach 2004-2008 komisarzem UE ds. handlu. Od 2008 do 2026 r. był członkiem Izby Lordów. Krótko po powrocie Partii Pracy do władzy w 2024 r. Starmer powołał Mandelsona na stanowisko ambasadora w USA. Zajmował je przez zaledwie siedem miesięcy - od lutego do września 2025 r. Został odwołany, gdy wyszło na jaw, że jego związki z Epsteinem trwały dłużej, niż było wcześniej wiadomo. Starmer mówił, że Mandelson skłamał na temat stopnia swoich powiązań ze zmarłym przestępcą podczas procesu weryfikacji.

W czwartek młodszy brat króla Karola III Andrzej Mountbatten-Windsor również został aresztowany pod zarzutem nadużycia władzy publicznej w związku z oskarżeniami o przesyłanie Epsteinowi poufnych dokumentów rządowych. Były książę zaprzeczał jakimkolwiek nadużyciom. Jeszcze w czwartek został wypuszczony z aresztu.

