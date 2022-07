Ivana Trump została odnaleziona w czwartek w swoim mieszkaniu. Gosposia po odkryciu, że Trump nie oddycha, powiadomiła pogotowie. Według policjantów, na których powołuje się "Daily Mail", wezwanie miało dotyczyć zatrzymania akcji serca.

Na czwartek, czyli w dniu śmierci, Ivana Trump miała zaplanowaną wizytę u fryzjera, do którego chodziła każdego tygodnia. Natomiast w piątek wybierała się na wakacje do Saint Tropez. Jak podkreślała jej bliska przyjaciółka Nikki Haskell, Ivana bardzo cieszyła się na wakacje. - Przez ostatnie dwa lata nie jeździła, bała się zakażenia koronawirusem - mówiła Haskell w rozmowie z "Page Six".

Dzień przed śmiercią Ivana wyszła na kolację razem z Paola Alavian, właścicielem włoskiej restauracji, znajdującej się niedaleko mieszkania byłej żony Donalda Trumpa. Alavian w rozmowie z "Daily Mail" przekazała, że Trump podczas kolacji wyglądała na "trochę zmęczoną" i zamówiła "niewielką porcję" przed opłaceniem rachunku i powrotem do domu.

Kim była Ivana Trump?

Ivana Trump była amerykańską przedsiębioryczynią, pisarką i modelką i pierwszą żoną byłego prezydenta USA Donalda Trumpa. Razem mieli troje dzieci: Donalda Jr., Ivankę i Erica. Para rozwiodła się w 1992 roku.

"Była cudowną, piękną i niesamowitą kobietą, która prowadziła wspaniałe i inspirujące życie. Jej dumą i radością było troje dzieci, Donald Jr., Ivanka i Eric. Była z nich taka dumna, tak jak my wszyscy byliśmy z niej dumni. Spoczywaj w pokoju, Ivana" - pożegnał zmarłą były mąż na swoim portalu społecznościowym Truth Social.