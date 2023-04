Media: Białoruś rozmieściła czołgi i transportery na granicy z Litwą

Oprac.: Michał Blus Świat

Armia białoruska niedaleko granicy z Litwą rozmieściła co najmniej kilkanaście czołgów i inny sprzęt wojskowy, w tym transportery opancerzone - podały niezależne media. Na początku tygodnia ministerstwo obrony Białorusi przystąpiło do sprawdzania gotowości armii. W komunikacie przekazano, że w razie zagrożenia armia jest gotowa "do adekwatnej odpowiedzi".

Zdjęcie Aleksandr Łukaszenka / AFP