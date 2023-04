Media: Amerykańska bomba atomowa mogła zostać uszkodzona w bazie w Holandii

Federacja Amerykańskich Naukowców odkryła zdjęcie, na którym można zobaczyć inspekcję, uszkodzonej bomby atomowej B61. Jak widać na fotografii, uszkodzeniu z bliska przygląda się dwóch amerykańskich żołnierzy.

Na zdjęciu można zobaczyć, że bomba została uszkodzona z powodu uderzenia. Zniszczenia spróbowano także zamaskować różową taśmą.

Federacja ustaliła, że zdjęcie zostało wykonane w bazie sił powietrznych w Volkel w Holandii - jednej z sześciu baz, w których składowane są bomby atomowe B61.

Holandia. Media o "uszkodzonej bombie atomowej"

Autor publikacji podkreślił, że nie ma oficjalnego potwierdzenia, by zdjęcie rzeczywiście było wykonane w Holandii ani by widoczna była prawdziwa broń. "Gdyby zdjęcie rzeczywiście przedstawiało broń uszkodzoną na skutek incydentu, byłby to pierwszy przypadek zdarzenia z bronią jądrową w bazie lotniczej w Europie" - przekazano w raporcie.

Jak podaje portal, rzecznik Amerykańskich Sił Powietrznych w Europie nie skomentował bezpośrednio doniesień.

Powiadomił, że USA "zachowują najwyższy poziom standardów". Zasłaniając się "polityką USA" przekazał, że nie może ani potwierdzić, ani zaprzeczyć jakiejkolwiek lokalizacji broni atomowej.

W Europie znajduje się 100 bomb B61 - rozmieszczone są w Holandii, Belgii, Niemczech, Włoszech i Turcji, ale pozostają własnością USA.