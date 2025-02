Jak podaje Reuters, największe problemy z opóźnieniami w dostawach amerykańskiej broni do Ukrainy pojawiły się w miesiącu, w którym Kongres zwlekał z zatwierdzeniem 60 mld dolarów (ponad 245 mld złotych) wsparcia Kijowa . Powodem opóźnień miała być m.in. "wewnętrzna debata na temat ryzyka eskalacji w stosunkach z Rosją , a także obawy o to, czy amerykańskie zapasy broni są wystarczające".

Wojna w Ukrainie. Media rozliczają administrację Bidena. "Chaotyczny system"

Dodatkowo sytuację miał skomplikować "chaotyczny system śledzenia zbrojeń" Stanów Zjednoczonych , gdzie dostawy broni do Ukrainy były w różny sposób ustalane przez różne resorty. Opóźnienia w dostawach broni do Ukrainy trwały nawet po zatwierdzeniu przez Kongres środków na pomoc wojskową w kwietniu 2024 r. - podkreśla Reuters, powołując się na ponad 40 ukraińskich i amerykańskich rozmówców .

Z wyliczeń Reutera wynika, że od kwietnia do września 2024 r. administracja Bidena zatwierdziła średnio około 558 mln dolarów (ponad 2 mld złotych) pomocy wojskowej dla Ukrainy . Po zwycięstwie Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich liczba ta gwałtownie wzrosła do 1,1 miliarda dolarów (4,5 mld złotych), ale nawet to - zgodnie z wyliczeniami agencji - jest równe tylko średniej miesięcznej w ciągu pierwszych dwóch lat pełnoskalowej rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Amerykańska pomoc dla Ukrainy. Media o powodach opóźnień

Cztery źródła Reutersa wskazują, że do listopada 2024 r. - w dostawach broni, które trafiły do Ukrainy - zrealizowano tylko około połowy pomocy wojskowej z całkowitej kwoty, którą Stany Zjednoczone obiecały przeznaczyć ukraińskiej armii w 2024 r. Według Agencji, do początku grudnia 2024 roku Ukraina otrzymała m.in. tylko ok. 30 proc. obiecanych amerykańskich pojazdów opancerzonych.