Mechanizm ochrony rolników. Propozycja KE, w tle import z Mercosur
Komisja Europejska zaproponowała mechanizm ochrony unijnych rolników przed nagłym wzrostem importu z krajów bloku Mercosur i przed spadkiem cen. Jeśli rozporządzenie wejdzie w życie, KE będzie zobowiązana do sporządzania raportów na temat importu produktów wrażliwych.
W skrócie
- Komisja Europejska proponuje mechanizm ochrony rolników UE przed nadmiernym importem z krajów Mercosur i spadkiem cen.
- Procedura przewiduje raportowanie importu produktów wrażliwych oraz możliwość wszczynania dochodzeń w przypadku znaczących spadków cen lub wzrostu importu.
- W sytuacji zagrożenia KE może wdrożyć tymczasowe procedury ochronne oraz zablokować preferencyjne warunki importu.
Jeśli proponowane przez KE rozporządzenie wejdzie w życie, Komisja będzie musiała sporządzać i przekazywać krajom członkowskim i Parlamentowi Europejskiemu raporty na temat importu produktów wrażliwych, takich jak wołowina, drób, ryż, miód, jaja, czosnek, etanol i cukier.
Jeśli ceny towarów z krajów Mercosuru będą o co najmniej 10 proc. niższe niż ich ceny w UE lub jeśli import danego produktu z krajów tego bloku wzrośnie o 10 proc. w ciągu roku, KE będzie musiała wszcząć dochodzenie. Uruchomi postępowanie także wtedy, gdy ceny importowe danego produktu z Mercosuru spadną o 10 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.
Import z Mercosur. Komisja Europejska zaproponowała ochronę dla rolników
Zgłoszenia będą mogły kierować kraje unijne, a jeśli KE uzna, że sytuacja jest poważna, w ciągu trzech tygodni od zgłoszenia wdroży tymczasowe procedury ochronne.
Dochodzenie, które będzie musiało zostać sfinalizowane w ciągu czterech miesięcy, może zakończyć się zablokowaniem preferencyjnych warunków dla importu powodującego szkodę produktu z Mercosuru.
KE zobowiązała się do zaproponowania mechanizmu ochronnego we wrześniu, gdy zaprezentowała tekst umowy. Ustanowienie takiego mechanizmu przewiduje także samo porozumienie.