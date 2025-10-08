Mechanizm ochrony rolników. Propozycja KE, w tle import z Mercosur

Joanna Mazur

Oprac.: Joanna Mazur

Aktualizacja

Komisja Europejska zaproponowała mechanizm ochrony unijnych rolników przed nagłym wzrostem importu z krajów bloku Mercosur i przed spadkiem cen. Jeśli rozporządzenie wejdzie w życie, KE będzie zobowiązana do sporządzania raportów na temat importu produktów wrażliwych.

Komisja Europejska zaproponowała mechanizm ochrony unijnych rolników
Komisja Europejska zaproponowała mechanizm ochrony unijnych rolnikówARKADIUSZ ZIOLEKEast News

W skrócie

  • Komisja Europejska proponuje mechanizm ochrony rolników UE przed nadmiernym importem z krajów Mercosur i spadkiem cen.
  • Procedura przewiduje raportowanie importu produktów wrażliwych oraz możliwość wszczynania dochodzeń w przypadku znaczących spadków cen lub wzrostu importu.
  • W sytuacji zagrożenia KE może wdrożyć tymczasowe procedury ochronne oraz zablokować preferencyjne warunki importu.
Jeśli proponowane przez KE rozporządzenie wejdzie w życie, Komisja będzie musiała sporządzać i przekazywać krajom członkowskim i Parlamentowi Europejskiemu raporty na temat importu produktów wrażliwych, takich jak wołowina, drób, ryż, miód, jaja, czosnek, etanol i cukier.

Jeśli ceny towarów z krajów Mercosuru będą o co najmniej 10 proc. niższe niż ich ceny w UE lub jeśli import danego produktu z krajów tego bloku wzrośnie o 10 proc. w ciągu roku, KE będzie musiała wszcząć dochodzenie. Uruchomi postępowanie także wtedy, gdy ceny importowe danego produktu z Mercosuru spadną o 10 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.

    Import z Mercosur. Komisja Europejska zaproponowała ochronę dla rolników

    Zgłoszenia będą mogły kierować kraje unijne, a jeśli KE uzna, że sytuacja jest poważna, w ciągu trzech tygodni od zgłoszenia wdroży tymczasowe procedury ochronne.

    Dochodzenie, które będzie musiało zostać sfinalizowane w ciągu czterech miesięcy, może zakończyć się zablokowaniem preferencyjnych warunków dla importu powodującego szkodę produktu z Mercosuru.

    KE zobowiązała się do zaproponowania mechanizmu ochronnego we wrześniu, gdy zaprezentowała tekst umowy. Ustanowienie takiego mechanizmu przewiduje także samo porozumienie.

