Mechanizm ochrony rolników. Propozycja KE, w tle import z Mercosur

W skrócie Komisja Europejska proponuje mechanizm ochrony rolników UE przed nadmiernym importem z krajów Mercosur i spadkiem cen.

Procedura przewiduje raportowanie importu produktów wrażliwych oraz możliwość wszczynania dochodzeń w przypadku znaczących spadków cen lub wzrostu importu.

W sytuacji zagrożenia KE może wdrożyć tymczasowe procedury ochronne oraz zablokować preferencyjne warunki importu.

Jeśli proponowane przez KE rozporządzenie wejdzie w życie, Komisja będzie musiała sporządzać i przekazywać krajom członkowskim i Parlamentowi Europejskiemu raporty na temat importu produktów wrażliwych, takich jak wołowina, drób, ryż, miód, jaja, czosnek, etanol i cukier.

Jeśli ceny towarów z krajów Mercosuru będą o co najmniej 10 proc. niższe niż ich ceny w UE lub jeśli import danego produktu z krajów tego bloku wzrośnie o 10 proc. w ciągu roku, KE będzie musiała wszcząć dochodzenie. Uruchomi postępowanie także wtedy, gdy ceny importowe danego produktu z Mercosuru spadną o 10 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.

Import z Mercosur. Komisja Europejska zaproponowała ochronę dla rolników

Zgłoszenia będą mogły kierować kraje unijne, a jeśli KE uzna, że sytuacja jest poważna, w ciągu trzech tygodni od zgłoszenia wdroży tymczasowe procedury ochronne.

Dochodzenie, które będzie musiało zostać sfinalizowane w ciągu czterech miesięcy, może zakończyć się zablokowaniem preferencyjnych warunków dla importu powodującego szkodę produktu z Mercosuru.

KE zobowiązała się do zaproponowania mechanizmu ochronnego we wrześniu, gdy zaprezentowała tekst umowy. Ustanowienie takiego mechanizmu przewiduje także samo porozumienie.

